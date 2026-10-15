30 Pengurus Daerah FKPPI Tolak Munas XI Digelar di Sumut, Minta Dipindah ke Jakarta Demi Keadilan

Ketua Forum Silaturahmi Pimpinan Pengurus Daerah KB FKPPI se-Indonesia, Tony Eka Candra (tengah). (Istimewa)

JawaPos.com - 30 pengurus daerah Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI Polri (FKPPI) menolak penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) XI digelar di Sumatera Utara (Sumut). Mereka menuntut lokasi dipindah ke Jakarta demi keadilan dan transparansi.

Ketua Forum Silaturahmi Pimpinan Pengurus Daerah KB FKPPI se-Indonesia, Tony Eka Candra mengatakan, penolakan tidak berkaitan dengan sentimen kewilayahan. Pengurus wilayah hanya mempersoalkan prosedur dan mekanisme pengambilan keputusan yang dilakukan.

“Kami menegaskan bahwa keberatan terhadap penetapan Sumatera Utara sebagai lokasi Munas XI FKPPI bukan persoalan suka atau tidak suka terhadap daerah tertentu. Ini menyangkut prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap mekanisme organisasi,” kata Tony dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10).

Oleh karena itu, pengurus wilayah meminta adanya netralitas. Sehingga, Jakarta dianggap sebagai lokasi paling rasional untuk mengakomodir seluruh kader dari berbagai daerah Indonesia.

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“Kami meminta Pengurus Pusat meninjau kembali keputusan tersebut dan memindahkan pelaksanaan Munas XI ke Jakarta sebagai lokasi yang lebih netral dan akomodatif bagi seluruh daerah,” lanjutnya.

Tony menjelaskan, penetapan lokasi Munas semestinya melalui mekanisme organisasi yang melibatkan forum dengan kewenangan lebih tinggi, yakni Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

Pengambilan keputusan yang dilakukan tanpa menempuh mekanisme yang sesuai maka akan mencoreng tata kelola organisasi.

Oleh karena itu, pengurus wilayah mendesak Pengurus Pusat KB FKPPI menjelaskan dasar penetapan lokasi dan membuka ruang dialog agar perbedaan pandangan.

Dukung Titiek Soeharto Pimpin FKPPI

Di tengah polemik ini, 30 Pengurus Daerah mendukung Titiek Soeharto maju sebagai calon Ketua Umum FKPPI periode 2026–2031. Munas kali ini harus menjadi momentum pembaharuan organisasi.

“Bagi kami, Munas XI harus menjadi momentum untuk mengembalikan marwah FKPPI sebagai organisasi yang mandiri, berwibawa, solid, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara. Karena itu, proses pengambilan keputusan strategis harus mengedepankan aturan organisasi dan kepentingan bersama,” ujarnya.

Titiek diyakini bisa memberikan kepemimpinan yang kuat dalam menghadirkan persatuan organisasi. Dengan begitu juga regenerasi terus berjalan.

“Kami juga mendukung Ibu Titiek Soeharto sebagai calon Ketua Umum FKPPI periode 2026–2031. Kami berharap kepemimpinan ke depan mampu menghadirkan pembaruan, memperkuat persatuan keluarga besar FKPPI, serta membawa organisasi ini semakin berperan dalam menjawab tantangan bangsa,” pungkas Tony.