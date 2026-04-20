FKPPI Dukung Program Pemprov DKI Menuju Kota Global

JawaPos.com - Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) DKI Jakarta menggelar acara Halal Bihalal Idul Fitri 1447 H dengan tema "Halal Bihalal Kita Tingkatkan Sinergi untuk Jakarta Menuju Kota Global" di GOR Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (20/4). Kegiatan ini menjadi momentum penguatan soliditas kader serta sinergi organisasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.

Ketua Pengurus Daerah (PD) IX FKPPI DKI Jakarta, Bambang Dirgantoro mengatakan momentum halal bihalal menjadi perekat sosial sekaligus penguat dukungan organisasi terhadap kebijakan prioritas pemerintah pusat maupun Jakarta.

"Anak Kolong bukan hanya label, tetapi kekuatan juang untuk mendukung program-program prioritas pemerintah," ujar Bambang di GOR Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (20/4).

Ia menegaskan FKPPI akan mengawal dan memantau seluruh kegiatan di Jakarta guna menjaga stabilitas serta nilai investasi. Melalui program “Jaga Jakarta”, FKPPI telah mengoordinasikan sembilan cabang di DKI untuk menjalankan program Jaga Komplek dan Jaga Wilayah.

"Instruksi sudah diberikan untuk menjaga stabilitas keamanan," kata Bambang.

Menurutnya, FKPPI tidak hanya hadir sebagai simbol, tetapi berperan nyata di tingkat lokal hingga nasional. Dalam mendukung Jakarta menuju kota global, FKPPI fokus mengawal program sosial dan infrastruktur, serta memperkuat pengendalian keamanan berbasis generasi muda.

"Saat ini isu radikalisme telah bergeser dari bentuk fisik menjadi radikalisme berbasis konten digital yang bersifat ekstrem," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bendahara FKPPI DKI Jakarta Yuke Yurike menegaskan kesiapan organisasinya untuk terlibat aktif dalam berbagai program Pemprov Jakarta.

"Kami siap berpartisipasi mendukung seluruh program, termasuk sosialisasi antinarkoba, pencegahan kekerasan, dan tawuran," ujarnya.