Munas IV 2026 APPEKNAS, Perkuat Kolaborasi dan Profesionalisme Pelaksana Konstruksi Nasional

JawaPos.com – Asosiasi Pengusaha Pelaksana Konstruksi Nasional (APPEKNAS) menggelar Musyawarah Nasional IV 2026 di Hotel Shankee, Jl. Komando Raya No.6, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (14/8).

Munas IV menjadi forum strategis dalam merumuskan arah organisasi dan masa depan industri konstruksi nasional.

Ketua Panitia Munas IV APPEKNAS 2026 Karina Rasmita Sembiring menegaskan, fokus utama Munas kali ini adalah bagaimana para pelaksana konstruksi dapat bertahan dan bertransformasi di era yang bergerak cepat.

”Semua asosiasi pasti ada permasalahan. Tapi yang kita bahas bukan permasalahannya, tapi bagaimana kita survive. Kita adalah asosiasi yang mendukung para pengusaha pelaksana konstruksi untuk menghadapi tantangan ke depan,” ujar Karina.

Dia menjelaskan, Munas IV mengacu pada kebutuhan transformasi badan usaha kontraktor agar lebih adaptif, profesional, dan berintegritas. Pola-pola lama sudah tidak relevan lagi.

”Blueprint kita sebelumnya 2013, itu konsep pertama. Sekarang kita harus masuk ke ruang-ruang baru yang memberikan peluang besar kepada para kontraktor pelaksana yang berada di bawah naungan APPEKNAS,” lanjut Karina Rasmita Sembiring.

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Munas IV mendapat dukungan penuh dari berbagai instansi. Hadir perwakilan dari Kementerian, LPJK, hingga Polri. Karina menyebut kehadiran hingga 23 orang dari LPJK menunjukkan keseriusan pemerintah merespons inisiasi APPEKNAS.

”Sektor konstruksi memiliki peran vital sebagai penggerak pembangunan nasional. Karena itu badan usaha pelaksana harus diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme, adaptif, dan berintegritas. Termasuk juga memakai perlindungan seperti BPJS agar tidak menjadi permasalahan bagi kontraktor kita,” tegas Karina Rasmita Sembiring.