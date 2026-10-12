BMKG Perkirakan Hujan Ringan Mendominasi Sejumlah Wilayah Indonesia Senin Ini

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan ringan mendominasi sejumlah wilayah Indonesia. Mulai dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, hingga Maluku, dan Papua pada Senin (12/10).

Prakirawan BMKG Afif dalam video prakiraan cuaca yang dipantau melalui kanal YouTube BMKG di Jakarta, Senin (12/10) pagi, menyampaikan hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah kota. Misalnya Banda Aceh (Aceh), Padang (Sumatera Barat), Pekanbaru (Riau), Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), Bengkulu, dan Bandar Lampung (Lampung).

"Kemudian, hujan ringan juga berpotensi terjadi di Jakarta, Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Mamuju (Sulawesi Barat), Ternate (Maluku Utara), Sorong dan Manokwari (Papua Barat), serta Nabire (Papua Tengah)," lanjut Afif.

Sementara itu hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Medan (Sumatera Utara). Adapun hujan yang dapat disertai kilat atau petir diprakirakan terjadi di Pontianak (Kalimantan Barat) dan Tanjung Selor (Kalimantan Utara).

Selain hujan, BMKG memprakirakan cuaca cerah berawan hingga berawan tebal berpotensi terjadi di Serang (Banten), Jogjakarta, Surabaya (Jawa Timur), Denpasar (Bali), Mataram (Nusa Tenggara Barat) dan Kupang (Nusa Tenggara Timur).

Cuaca berawan tebal juga berpotensi terjadi di Makassar (Sulawesi Selatan), Kendari (Sulawesi Tenggara), Palu (Sulawesi Tengah), dan Gorontalo. Sementara itu cuaca berawan diprakirakan terjadi di Jayapura (Papua).

Selanjutnya, kondisi udara kabur berpotensi terjadi di Jambi, Palembang (Sumatera Selatan), Pangkal Pinang (Kepulauan Bangka Belitung), Samarinda (Kalimantan Timur), Manado (Sulawesi Utara), Ambon (Maluku), dan Merauke (Papua Selatan).