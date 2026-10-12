Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Antara
Senin, 12 Oktober 2026 | 13.11 WIB

BMKG Perkirakan Hujan Ringan Mendominasi Sejumlah Wilayah Indonesia Senin Ini

Pekerja memakai payung saat hujan mengguyur kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pekerja memakai payung saat hujan mengguyur kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan ringan mendominasi sejumlah wilayah Indonesia. Mulai dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, hingga Maluku, dan Papua pada Senin (12/10).

Prakirawan BMKG Afif dalam video prakiraan cuaca yang dipantau melalui kanal YouTube BMKG di Jakarta, Senin (12/10) pagi, menyampaikan hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah kota. Misalnya Banda Aceh (Aceh), Padang (Sumatera Barat), Pekanbaru (Riau), Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), Bengkulu, dan Bandar Lampung (Lampung).

"Kemudian, hujan ringan juga berpotensi terjadi di Jakarta, Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Mamuju (Sulawesi Barat), Ternate (Maluku Utara), Sorong dan Manokwari (Papua Barat), serta Nabire (Papua Tengah)," lanjut Afif.

Sementara itu hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Medan (Sumatera Utara). Adapun hujan yang dapat disertai kilat atau petir diprakirakan terjadi di Pontianak (Kalimantan Barat) dan Tanjung Selor (Kalimantan Utara).

Selain hujan, BMKG memprakirakan cuaca cerah berawan hingga berawan tebal berpotensi terjadi di Serang (Banten), Jogjakarta, Surabaya (Jawa Timur), Denpasar (Bali), Mataram (Nusa Tenggara Barat) dan Kupang (Nusa Tenggara Timur).

Cuaca berawan tebal juga berpotensi terjadi di Makassar (Sulawesi Selatan), Kendari (Sulawesi Tenggara), Palu (Sulawesi Tengah), dan Gorontalo. Sementara itu cuaca berawan diprakirakan terjadi di Jayapura (Papua).

Selanjutnya, kondisi udara kabur berpotensi terjadi di Jambi, Palembang (Sumatera Selatan), Pangkal Pinang (Kepulauan Bangka Belitung), Samarinda (Kalimantan Timur), Manado (Sulawesi Utara), Ambon (Maluku), dan Merauke (Papua Selatan).

Adapun potensi asap atau kabut diprakirakan terjadi di Palangkaraya (Kalimantan Tengah), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), dan Jayawijaya (Papua Pegunungan).

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
BMKG: Cuaca Cerah Berawan, Angin Kencang Jatim Mulai Mereda - Image
Surabaya Raya

BMKG: Cuaca Cerah Berawan, Angin Kencang Jatim Mulai Mereda

Kamis, 8 Oktober 2026 | 16.00 WIB

Data Cuaca dan Gempa Diperkuat, Sistem Peringatan Dini Bencana Didorong Lebih Akurat - Image
Energi

Data Cuaca dan Gempa Diperkuat, Sistem Peringatan Dini Bencana Didorong Lebih Akurat

Sabtu, 26 September 2026 | 00.52 WIB

Kenali Fitur Baru WeatherNext 3, Model Cuaca AI Terbaru Google - Image
Teknologi

Kenali Fitur Baru WeatherNext 3, Model Cuaca AI Terbaru Google

Senin, 7 September 2026 | 21.01 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship - Image
1

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

2

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

3

Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan 

4

Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak

7

Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou

8

Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo

9

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

10

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore