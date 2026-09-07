Kenali Fitur Baru WeatherNext 3, Model Cuaca AI Terbaru Google

JawaPos.com - Google DeepMind memperkenalkan WeatherNext 3, model prakiraan cuaca berbasis kecerdasan buatan (AI) yang membawa sejumlah peningkatan dibanding generasi sebelumnya. Model terbaru ini dirancang untuk menghasilkan informasi cuaca yang lebih detail dengan peningkatan akurasi pada sejumlah parameter.

WeatherNext 3 dapat memprediksi berbagai kondisi atmosfer, mulai dari suhu, kelembapan, kecepatan angin, curah hujan, hingga radiasi matahari. Kemampuan tersebut membuat model ini tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan informasi cuaca sehari-hari, tetapi juga sektor yang membutuhkan prakiraan lebih presisi.

Seperti dilansir dari Engadget, salah satu sektor yang dapat memanfaatkan kemampuan WeatherNext 3 adalah industri energi terbarukan. Informasi cuaca yang lebih detail dapat digunakan untuk memperkirakan produksi listrik dari pembangkit tenaga angin maupun surya.

Dibandingkan versi sebelumnya, WeatherNext 3 memiliki kemampuan memprediksi kecepatan angin pada ketinggian 100 meter. Ketinggian tersebut kurang lebih setara dengan posisi turbin angin sehingga data yang dihasilkan dapat membantu memperkirakan potensi produksi energi angin dengan lebih akurat.

Untuk pembangkit listrik tenaga surya, WeatherNext 3 juga membawa data beresolusi tinggi mengenai tutupan awan dan radiasi matahari. Informasi tersebut dapat membantu operator menyesuaikan operasional pembangkit berdasarkan kondisi cuaca yang diperkirakan.

Resolusi Prakiraan Lebih Detail

Salah satu peningkatan paling signifikan pada WeatherNext 3 terdapat pada resolusi prakiraannya. Model ini mampu menghasilkan prakiraan per jam dengan kisi berukuran 5 x 5 kilometer.

Kemampuan tersebut menjadi peningkatan dibandingkan WeatherNext 2 yang menggunakan kisi berukuran 25 x 25 kilometer. Dengan ukuran kisi yang lebih kecil, WeatherNext 3 dapat memberikan gambaran kondisi cuaca pada wilayah yang lebih spesifik.