Data Cuaca dan Gempa Diperkuat, Sistem Peringatan Dini Bencana Didorong Lebih Akurat

JawaPos.com - Penguatan data cuaca, curah hujan, dan kegempaan menjadi salah satu langkah yang didorong untuk meningkatkan pemantauan risiko bencana.

Pertukaran data antarlembaga juga dinilai penting agar informasi mengenai kondisi lingkungan dan potensi bencana dapat lebih cepat dimanfaatkan untuk kebutuhan mitigasi maupun masyarakat.

Upaya tersebut kini mencakup pemanfaatan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika secara lebih terintegrasi.

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Selain data cuaca dan hujan, pemantauan aktivitas kegempaan menjadi perhatian karena informasi tersebut dapat membantu mengetahui kondisi serta potensi risiko di suatu kawasan.

Kerja sama pemanfaatan data ini dilakukan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) bersama Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah I melalui perjanjian kerja sama selama tiga tahun.

Kolaborasi tersebut mencakup pertukaran data yang dibutuhkan masing-masing pihak.

Data BMKG akan mendukung kebutuhan pemantauan kondisi klimatologi, meteorologi, dan geofisika.

Sementara data yang dimiliki NSHE dapat dimanfaatkan untuk mendukung layanan informasi kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kebencanaan.