Data Cuaca dan Gempa Diperkuat, Sistem Peringatan Dini Bencana Didorong Lebih Akurat

BMKG dan NHSE kerja sama perkuat data cuaca dan kegempaan di PLTA Batangtoru. (Istimewa)
JawaPos.com - Penguatan data cuaca, curah hujan, dan kegempaan menjadi salah satu langkah yang didorong untuk meningkatkan pemantauan risiko bencana.
Pertukaran data antarlembaga juga dinilai penting agar informasi mengenai kondisi lingkungan dan potensi bencana dapat lebih cepat dimanfaatkan untuk kebutuhan mitigasi maupun masyarakat.
Upaya tersebut kini mencakup pemanfaatan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika secara lebih terintegrasi.
Selain data cuaca dan hujan, pemantauan aktivitas kegempaan menjadi perhatian karena informasi tersebut dapat membantu mengetahui kondisi serta potensi risiko di suatu kawasan.
Kerja sama pemanfaatan data ini dilakukan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) bersama Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah I melalui perjanjian kerja sama selama tiga tahun.
Kolaborasi tersebut mencakup pertukaran data yang dibutuhkan masing-masing pihak.
Baca Juga:Harga Minyak Dunia Variatif Usai Serangan Rudal Houthi di Arab Saudi, Brent Tembus USD 106
Data BMKG akan mendukung kebutuhan pemantauan kondisi klimatologi, meteorologi, dan geofisika.
Sementara data yang dimiliki NSHE dapat dimanfaatkan untuk mendukung layanan informasi kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kebencanaan.
Manager Project Design PT NSHE Arwan Kahfi mengatakan, kerja sama itu telah direncanakan sebelumnya dan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan
Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022