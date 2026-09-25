Logo JawaPos
HomeEnergi
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Sabtu, 26 September 2026 | 00.52 WIB

Data Cuaca dan Gempa Diperkuat, Sistem Peringatan Dini Bencana Didorong Lebih Akurat

BMKG dan NHSE kerja sama perkuat data cuaca dan kegempaan di PLTA Batangtoru. (Istimewa) - Image

BMKG dan NHSE kerja sama perkuat data cuaca dan kegempaan di PLTA Batangtoru. (Istimewa)

JawaPos.com - Penguatan data cuaca, curah hujan, dan kegempaan menjadi salah satu langkah yang didorong untuk meningkatkan pemantauan risiko bencana. 

Pertukaran data antarlembaga juga dinilai penting agar informasi mengenai kondisi lingkungan dan potensi bencana dapat lebih cepat dimanfaatkan untuk kebutuhan mitigasi maupun masyarakat.

Upaya tersebut kini mencakup pemanfaatan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika secara lebih terintegrasi.

Selain data cuaca dan hujan, pemantauan aktivitas kegempaan menjadi perhatian karena informasi tersebut dapat membantu mengetahui kondisi serta potensi risiko di suatu kawasan.

Kerja sama pemanfaatan data ini dilakukan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) bersama Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah I melalui perjanjian kerja sama selama tiga tahun.

Kolaborasi tersebut mencakup pertukaran data yang dibutuhkan masing-masing pihak.

Data BMKG akan mendukung kebutuhan pemantauan kondisi klimatologi, meteorologi, dan geofisika.

Sementara data yang dimiliki NSHE dapat dimanfaatkan untuk mendukung layanan informasi kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kebencanaan.

Manager Project Design PT NSHE Arwan Kahfi mengatakan, kerja sama itu telah direncanakan sebelumnya dan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Peringatan BMKG: Angin Kencang Ancam Belasan Daerah di Jatim - Image
Surabaya Raya

Peringatan BMKG: Angin Kencang Ancam Belasan Daerah di Jatim

Kamis, 24 September 2026 | 15.55 WIB

BMKG Ungkap Penyebab Jabodetabek Diguyur Hujan Bebebrapa Hari Ini - Image
Jabodetabek

BMKG Ungkap Penyebab Jabodetabek Diguyur Hujan Bebebrapa Hari Ini

Selasa, 22 September 2026 | 23.27 WIB

Waspada Galodo Susulan, BMKG Rilis Peringatan Cuaca Ekstrem di Solok - Image
Nasional

Waspada Galodo Susulan, BMKG Rilis Peringatan Cuaca Ekstrem di Solok

Selasa, 22 September 2026 | 21.43 WIB

Terpopuler

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
1

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

2

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

3

Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

4

Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

5

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

6

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

7

Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan

8

Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

9

Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan

10

Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore