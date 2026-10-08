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Dadang Kurnia
Kamis, 8 Oktober 2026 | 16.00 WIB

BMKG: Cuaca Cerah Berawan, Angin Kencang Jatim Mulai Mereda

ilustrasi Cuaca cerah. (Foto: Magnific) - Image

ilustrasi Cuaca cerah. (Foto: Magnific)

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda memprakirakan cuaca Jatim bakal didominasi cerah berawan pada Kamis (8/10).

Kabar baiknya, ancaman angin kencang yang sempat menyentuh 36 kilometer per jam pada hari sebelumnya, kini terpantau mulai mereda secara signifikan.

Hari ini, titik kecepatan angin tertinggi di Jawa Timur diprakirakan hanya berada di angka 24,1 kilometer per jam yang melanda Kabupaten Kediri dengan arah hembusan dari selatan.

Wilayah lain yang sebelumnya dibayangi angin kencang di atas 30 kilometer per jam seperti Pulau Madura dan kawasan pesisir juga berangsur normal. Wilayah Madura seperti Sampang mencatat kecepatan angin 17,9 kilometer per jam, sementara Kota Surabaya cukup tenang di angka 10,7 kilometer per jam yang berhembus dari arah timur laut.

Meski kondisi angin mulai bersahabat, masyarakat tetap diimbau untuk waspada dan menjaga hidrasi tubuh. Pasalnya, hawa panas terpantau belum beranjak dan masih akan memanggang beberapa daerah di Jawa Timur dengan suhu yang cukup menyengat di siang hari.

Gelombang cuaca terpanas hari ini akan difokuskan pada dua daerah utama, yakni Sidoarjo dan Kota Mojokerto. BMKG mencatat suhu udara maksimum di kedua daerah tersebut masih di angka 36 derajat celsius.

Suhu panas menyengat hingga 35 derajat celsius juga diprediksi merata di sejumlah daerah lainnya, meliputi Jombang, Bojonegoro, Kota Madiun, dan Surabaya.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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