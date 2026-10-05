HUT TNI, Presiden Prabowo Beri Bintang Mahaputra untuk Menhan Hingga Panglima TNI

Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra di sela upacara HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Senin (5/10/2026). (YouTube Setpres)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Tanda Kehormatan (Tanhor) Bintang Mahaputra kepada sejumlah petinggi negara dan pejabat militer, saat upacara HUT ke-81 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Senin (5/10).
Di antara nama-nama yang menerima tanhor tersebut, ada nama Menko Polkam Djamari Chaniago, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita.
Selain itu, ketiga kepala staf angkatan juga mendapatkan tanhor. Yakni KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana Muhammad Ali, dan KSAU Marsekal Mohamad Tonny Harjono.
Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) Mayjen TNI Wahyu Yudhayana membacakan secara langsung keputusan presiden (keppres) terkait dengan penganugerahan tanhor tersebut, atas jasa-jasa para penerimanya untuk bangsa dan negara.
"Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI,” ucap Wahyu.
Untuk Djamari, Sjafrie, dan Agus, Prabowo menganugerahkan tanhor Bintang Mahaputra Adipurna.
Sedangkan untuk Tandyo, Maruli, Ali, dan Tonny, presiden memberikan tanhor Bintang Mahaputra Adipradana. Tanhor tersebut juga diberikan atas jasa-jasa para petinggi TNI kepada bangsa dan negara.
Berdasar keterangan resmi dari Mabes TNI, upacara tersebut melibatkan 3.378 pasukan dari TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU.
Selain itu, turut ditampilkan 38 alat utama sistem persenjataan (alutsista). Upacara tersebut mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat.
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Dalam upacara yang sama, Prabowo meresmikan sejumlah satuan baru TNI. Di antaranya adalah 6 kodam baru.
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