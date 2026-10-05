Jokowi dan SBY Hadiri Upacara Peringatan HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap

JawaPos.com - Presiden dari masa ke masa turut hadir dalam Upacara Peringatan HUT ke-81 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim), pada Senin (5/10). Tampak hadir Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Keduanya duduk berdampingan.

Sesaat setelah tiba di mimbar kehormatan, Presiden Prabowo Subianto tampak menyalami beberapa tamu undangan. Termasuk diantaranya Jokowi dan SBY. Dalam upacara tersebut, Prabowo bertindak sebagai inspektur upacara. Sementara Letjen TNI Lucky Avianto bertugas sebagai komandan upacara.

Berdasar keterangan resmi dari Mabes TNI, dalam upacara tersebut terlibat 3.378 pasukan dari TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU. Selain itu, turut ditampilkan 38 alat utama sistem persenjataan (alutsista). Upacara tersebut mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat.

Dalam rangkaian upacara yang berlangsung sederhana itu, turut dilantik dan dikukuhkan beberapa satuan baru TNI. Yakni TNI AD sebanyak 6 Kodam, 30 Brigif TP, 150 Yonif Teritorial Pembangunan, serta 3 Yon Banpur yang terdiri atas Kavaleri, Armed, dan Arhanud.