8 Aki Alat Pemantau Gunung Anak Krakatau Digondol Maling, Bahaya Mengintai

JawaPos.com - Delapan unit baterai akumulator (aki) di Stasiun Pemantau LV93 Gunung Anak Krakatau digondol pencuri, mengancam keandalan sistem peringatan dini erupsi dan memicu keprihatinan mendalam dari pakar manajemen bencana.

Aksi pencurian ini terkuak saat tim teknis Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menerobos area kawah pada 27 September 2026.

Petugas menemukan seluruh aki penyuplai daya di boks penyimpanan hilang raib, usai transmisi data sebelumnya terganggu akibat lontaran material erupsi sejak 16 September 2026.

Anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI) sekaligus Dosen Magister Manajemen Bencana SPPB Universitas Indonesia (UI) Dr. Daryono menuturkan, pencurian ini bukan sekadar penjarahan barang biasa.

"Aki tersebut merupakan bagian penting dari sistem catu daya yang menopang berbagai instrumen pemantauan. Di tengah kerusakan sejumlah panel surya akibat aktivitas erupsi, kehilangan sumber daya ini semakin membatasi kemampuan peralatan untuk beroperasi secara optimal," ujar Daryono, Rabu (30/9).

Ia mengingatkan bahwa kelumpuhan alat pemantau berpengaruh langsung terhadap keselamatan warga, nelayan, pelaut, dan wisatawan di kawasan rawan bencana.

"Kalau alat monitoring lumpuh, petugas kesulitan memantau aktivitas seismik pertanda gunung akan erupsi. Dalam situasi krisis, keterlambatan informasi dapat meningkatkan risiko bagi masyarakat luas," tegasnya.

Daryono mendesak kepolisian mengusut tuntas pelaku pencurian demi memberikan efek jera, sekaligus mengajak warga pesisir aktif menjaga sarana kebencanaan.