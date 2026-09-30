Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Rabu, 30 September 2026 | 15.24 WIB

BGN Bakal Aktivasi 480 Dapur MBG di Wilayah Indonesia Timur dan 3T mulai 2 Oktober 2026

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) bakal mengaktivasi 480 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah timur Indonesia mulai dilakukan 2 Oktober 2026.

Aktivasi tersebut diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan tingkat stunting tinggi.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, ratusan dapur tersebut tersebar di 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota. Sebanyak 211 SPPG merupakan Mitra Mandiri, sedangkan 269 lainnya merupakan SPPG terpencil.

"Kami telah memutuskan bahwa pada hari Jumat nanti tanggal 2 Oktober tahun 2026 kami akan melaksanakan aktivasi dapur SPBG yang siap beroperasi di wilayah 3T, di wilayah yang stuntingnya tinggi dan wilayah yang stuntingnya tinggi sekali yang kita mulai di wilayah timur Indonesia," kata Sudaryono melalui pernyataannya yang diunggah di akun instagram @sudaru_sudaryono, dikutip Rabu (30/9).

Adapun 16 provinsi yang menjadi sasaran aktivasi meliputi Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Induk atau Papua, Sulawesi Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

Sudaryono mengatakan, aktivasi akan dilakukan terhadap SPPG yang dinilai telah siap beroperasi. BGN juga akan menempatkan kepala SPPG serta mengaktifkan virtual account (VA) sebagai bagian dari tahapan aktivasi.

"Jadi dapur-dapur ini lebih dari BGN yang menghubungi mitra-mitranya menempatkan kepala SPPG-nya dan mengaktifkan VA-nya," ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, Sudaryono akan berada di Maluku pada 2 Oktober. Sementara itu, Wakil Kepala BGN, para deputi, dan pejabat eselon II akan disebar ke sejumlah provinsi lainnya untuk melakukan aktivasi.

Setelah aktivasi, dapur tidak langsung menjalankan layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) secara penuh. BGN akan melakukan sejumlah tahapan, termasuk pelatihan penjamah makanan dan peningkatan jumlah penerima manfaat secara bertahap.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jadi Tersangka Korupsi Anggaran MBG, Kolonel Budi Utomo Ditahan di Rutan Pomdam Jaya - Image
Kasuistika

Jadi Tersangka Korupsi Anggaran MBG, Kolonel Budi Utomo Ditahan di Rutan Pomdam Jaya

Rabu, 30 September 2026 | 01.46 WIB

Negara Rugi Rp 10 Triliun Akibat Ulah Eks Kepala BGN Dadan Hindayana di Kasus Korupsi MBG - Image
Kasuistika

Negara Rugi Rp 10 Triliun Akibat Ulah Eks Kepala BGN Dadan Hindayana di Kasus Korupsi MBG

Rabu, 30 September 2026 | 00.33 WIB

BGN Cabut Suspend SPPG Gowa Pattallassang 2, Sumber Bakteri Keracunan MBG dari Tempat Cuci Tangan - Image
Nasional

BGN Cabut Suspend SPPG Gowa Pattallassang 2, Sumber Bakteri Keracunan MBG dari Tempat Cuci Tangan

Selasa, 29 September 2026 | 22.04 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

3

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

6

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

9

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

10

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore