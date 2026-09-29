Resmi! Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Paling Tinggi Rp 8,3 Juta

Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam konferensi pers terkait Kopdes Merah Putih di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (29/9). (Djati Waluyo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan, mengatakan manajer Kopdes Merah Putih akan digaji sekitar Rp 6,8 juta hingga Rp 8,3 juta per bulan.
Para manajer Kopdes Merah Putih itu akan mulai bekerja di wilayah penempatan per 1 Oktober 2026.
Zulkifli mengatakan, besaran tersebut disesuaikan dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di masing-masing daerah.
“Antara Rp 6,8 juta sampai Rp 8,3 juta. Jadi sesuai dengan tempat jauh dan seterusnya," ujar Zulkifli dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (29/9).
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Pria yang akrab disapa Zulhas itu menyebut bahwa besaran gaji Rp 6,8 juta hingga Rp 8,3 juta sudah mencakup keseluruhan komponen yang diterima manajer Kopdes Merah Putih.
Ia menyebut, Kopdes Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai koperasi yang menjalankan kegiatan perdagangan.
Melainkan juga menjadi infrastruktur pemerintah dalam penyaluran sejumlah program subsidi dan bantuan kepada masyarakat.
Karena itu, pemerintah memastikan manajer KDKMP sudah mulai ditempatkan pada 1 Oktober 2026.
Penempatan tersebut juga diikuti dengan penyaluran sejumlah barang dan program pemerintah melalui koperasi.
"Pupuk harus drop di situ, penyalurannya melalui Kopdes, barang-barang subsidi. Beras SPHP, bantuan pangan, kemudian gas 3 kilo, pupuk," ucapnya.
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Jawa Pos
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