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Djati Waluyo
Selasa, 29 September 2026 | 01.16 WIB

Kemenkop Pastikan Ribuan Manajer Kopdes Merah Putih Mulai Bekerja Bulan Depan

Ilustrasi kopdes merah putih. (Radar Jombang) - Image

Ilustrasi kopdes merah putih. (Radar Jombang)

JawaPos.com - Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) akan mulai bekerja pada awal Oktober mendatang.

Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi mengatakan sejumlah manajer sudah menyetujui offering letter atau surat penawaran untuk bersedia segera kerja.

“Setelah offering letter ini selesai. kita akan segera memulai penempatan mereka dan diharapkan di awal Oktober nanti manajer-manajer sudah aktif di KDKMP di mana mereka bertugas,” ujar Ahmad dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi di Jakarta pada Senin (28/9).

Ahmad mengatakan sampai dengan sebanyak 85 persen dari manajer Kopdes Merah Putih sudah menyetujui penempatan yang telah ditetapkan.

Ahmad menjelaskan, jumlah tersebut merupakan persentase dari 28.621 manajer Kopdes Merah Putih yang telah melakukan serangkaian tahapan.

“Alhamdulillah, sampai sejauh ini sudah lebih dari 85 persen dari seluruh talent manajer yang ditempatkan ini sudah mengisi kesediaannya pada penempatan yang sudah ditetapkan,” ujar Ahmad.

Editor: Diar Candra
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