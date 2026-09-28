Kemenkop Klaim 85 Persen Manajer Kopdes Merah Putih Setujui Penempatan

Ilustrasi bangunan Kopdes Merah Putih. (dok. JawaPos.com)
JawaPos.com - Kementerian Koperasi (Kemenkop), mengklaim sebanyak 85 persen dari manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sudah menyetujui lokasi penempatan yang telah ditetapkan.
Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi mengatakan, jumlah tersebut merupakan persentase dari 28.621 manajer Kopdes Merah Putih yang telah melakukan serangkaian tahapan.
“Alhamdulillah, sampai sejauh ini sudah lebih dari 85 persen dari seluruh talent manajer yang ditempatkan ini sudah mengisi kesediaannya pada penempatan yang sudah ditetapkan,” ujar Ahmad dalam konferensi pers di Kantor Kemenkop, Jakarta, Senin (28/9).
Sementara, 15 persen sisanya saat ini masih sedang berproses. Ia menjelaskan, penempatan belum mencapai 100 persen karena waktu yang cukup pendek.
“Sebagian lainnya sedang berproses karena memang pengisiannya agak pendek, mulai dari dua hari yang lalu, sehingga kita masih menunggu,” ujarnya.
Ia mengatakan, jumlah pendaftar untuk posisi manajer Kopdes Merah Putih sebelumnya mencapai sekitar 639.000 orang.
Setelah melalui proses seleksi, jumlah manajer yang terpilih mencapai lebih dari 28.000 orang.
Ahmad mengatakan, setelah para manajer mengembalikan offering letter yang berisi kesediaan terhadap lokasi penempatan, proses selanjutnya adalah penempatan di titik-titik koperasi yang telah ditentukan.
“Nanti di awal Oktober, kita berharap mereka sudah secara aktif ditempatkan pada titik-titik lokasi yang sudah mereka tentu sepakati bersama karena sudah didasarkan pada offering letter yang mereka sudah isi,” ucapnya.
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