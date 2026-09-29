Evaluasi Bacadnas usai Seorang Peserta Latsarmil Komcad ASN Meninggal Dunia

Kepala Bacadnas Kemhan Letjen TNI Gabriel Lema membuka latsarmilASN Komcad gelombang kedua di Jakarta pada Senin (24/8). (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)
JawaPos.com - Peristiwa meninggalnya Vanreko Varkas Bagaskara, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf), dalam Latihan Dasar Militer (Latsarmil) Komcad ASN menjadi atensi Badan Cadangan Nasional (Bacadnas) Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Kepala Bacadnas Letjen TNI Gabriel Lema menyatakan bahwa evaluasi akan dilakukan untuk memastikan hal serupa tidak terulang. Dia pun menekankan bahwa pelaksanaan seleksi sudah sesuai dengan aturan, ketentuan, dan prosedur ketat dari panitia.
”Kesehatan (seleksinya) sesuai prosedur, sesuai prosedur semua ada. Semuanya sudah. Tapi, itu bagian dari nanti kami evaluasi, untuk melihat mana-mana yang perlu dimantapkan, diperbaiki,” kata dia kepada awak media pada Selasa (29/9).
Perwira tinggi (pati) bintang tiga TNI AD itu menyatakan bahwa, evaluasi dilakukan secara keseluruhan. Gabriel memastikan, evaluasi itu akan berlangsung secara menyeluruh pada setiap tahapan seleksi yang harus dilalui oleh para peserta latsarmil.
”Semuanya, semua mekanisme, semua kan lewat seleksi dan tahapan-tahapan yang ada,” ujarnya.
Sebelum mengikuti latsarmil, para ASN sudah menjalani seleksi kompetensi pada 3-21 Agustus lalu. Mulai pemeriksaan kesehatan, pengambilan data jasmani, pengambilan data psikologi, sampai pengambilan data mental ideologi. Usai melalui serangkaian tes, mereka kemudian menjalani pelatihan.
Dalam laporannya, Gabriel menyampaikan bahwa pembentukan Komcad ASN Gelombang II Tahun 2026 diikuti oleh 2.241 peserta. Mereka memulai pelatihan sejak 24 Agustus 2026 lalu. Lebih kurang sebulan menjalani pelatihan, mereka kemudian ditetapkan sebagai Komcad.
”Pelatihan dasar kemiliteran Komponen Cadangan Gelombang II Tahun Anggaran 2026, dibuka tanggal 24 Agustus dan ditutup tanggal 29 September 2026. Dengan jumlah peserta 2.241 orang, terdiri dari pria 1.480 orang dan wanita 761 orang,” kata dia.
Sebelumnya, Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Kolonel Kes dr. Iman Fathurrohman menyampaikan bahwa Vanreko sudah mendapatkan penanganan darurat sesaat setelah didiagnosa mengalami serangan penat panas atau heat stroke saat mengikuti rangkaian kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Jumat (25/9).
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