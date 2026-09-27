Panglima TNI: Penanganan OPM di Papua Dilakukan Melalui Operasi Keamanan dan Pendekatan Teritorial

Koops TNI Habema menerima 4 orang mantan anggota OPM kembali ke pangkuan NKRI.Sebelumnya mereka menindak tegas 4 orang anggota OPM. (Koops TNI Habema)

JawaPos.com - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan penanganan kelompok separatis di Papua dilakukan melalui operasi keamanan. Selain itu juga menggunakan pendekatan teritorial untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

"OPM (Organisasi Papua Merdeka) ini kan separatis, harus ditumpas. Tidak boleh ada separatis di negara kita," kata Agus saat ditemui di Jakarta, dilansir dari Antara, Minggu (27/9).

Menjawab pertanyaan mengenai kekhawatiran masyarakat akibat aktivitas kelompok bersenjata, Agus mengatakan penyelesaian persoalan Papua tidak dapat hanya mengandalkan TNI karena perlu dilakukan melalui kolaborasi.

"Jadi memang saya sudah bilang dari awal dulu ya, bahwa penyelesaian Papua itu harus kolaborasi, tidak hanya TNI. Kalau konotasinya hanya TNI, nanti kekerasan," ujar dia.

Menurut Agus, TNI juga menjalankan operasi teritorial secara masif melalui berbagai kegiatan untuk mendukung kebutuhan masyarakat Papua.

Upaya tersebut mencakup pembangunan gereja, penyediaan sumur bor untuk air bersih, perbaikan sekolah, pelayanan kesehatan, hingga penugasan prajurit untuk mengajar di daerah terpencil.

"Jadi kita ke sana membantu percepatan pembangunan atau kesejahteraan masyarakat yang ada di sana, mempercepat pembangunan," kata Agus.