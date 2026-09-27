Open Tournament ORADO Piala Panglima TNI 2026 Resmi Dibuka, 512 Tim Berlaga

JawaPos.com - Open Tournament Olahraga Domino Nasional (ORADO) Piala Panglima TNI 2026 resmi dibuka sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu (27/9).

Turnamen diselenggarakan Pengurus Besar Olahraga Domino Nasional (PB ORADO), digelar serentak di 101 kota di seluruh Indonesia melibatkan peserta dari berbagai lapisan masyarakat.

Penyelenggaraan secara serentak itu juga diarahkan untuk mencatatkan rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI).

Pada pertandingan utama, sebanyak 512 tim mengikuti babak penyisihan. Peserta dibagi empat grup masing-masing terdiri atas 128 tim sebelum secara bertahap menjalani sistem eliminasi menuju babak berikutnya.

Seremoni pembukaan dilaksanakan mempertimbangkan tiga zona waktu Indonesia dengan pembukaan pukul 08.00 WIB, 09.00 WITA, dan 10.00 WIT, serta terhubung melalui telekonferensi dengan daerah-daerah tempat penyelenggaraan turnamen.

Piala Panglima TNI menjadi salah satu turnamen berskala nasional yang dipercayakan kepada PB ORADO setelah organisasi tersebut resmi diterima menjadi anggota KONI Pusat pada Mei 2026.

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Asisten Personel (Aspers) Panglima TNI Marsekal Muda TNI Djohn Amarul mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, secara resmi membuka Open Tournament Domino ORADO Piala Panglima TNI 2026.

” Open Tournament Domino ORADO (101) Piala Panglima TNI 2026 saya nyatakan resmi dimulai,” kata Djohn.