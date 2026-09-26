Panglima Koops TNI Habema Terima Senjata Api dari 4 Mantan Anggota OPM di Puncak Jaya

Koops TNI Habema menerima 4 orang mantan anggota OPM kembali ke pangkuan NKRI.Sebelumnya mereka menindak tegas 4 orang anggota OPM. (Koops TNI Habema)
JawaPos.com - Sebanyak 4 mantan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Puncak Jaya menyerahkan senjata api kepada Panglima Koops TNI Habema Brigjen TNI Riyanto pada Sabtu (26/9).
Mereka juga menyatakan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Berdasar data dari Koops TNI Habema, 4 eks kombatan itu masing-masing bernama Bongkar Tabuni dan Lipar Tabuni dari OPM Kodap X/Tolikara.
Kemudian Bejo Tabuni dan Kopitua Tabuni dari OPM Kodap XXVIII/Yambi. Kopitua Tabuni adalah Koordinator Lapangan (Danops Wil) OPM Kodap XXVIII/Yambi.
”Keberanian bukan hanya ketika seseorang mampu mengangkat senjata, tetapi juga ketika berani meletakkannya dan memilih kehidupan yang lebih baik. Hari ini bukan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Hari ini adalah tentang memilih masa depan,” kata Brigjen Riyanto dalam keterangannya.
Jenderal bintang satu TNI AD itu melihat langsung proses ikrar setia serta penyerahan senjata api dari 4 mantan anggota OPM tersebut.
Total ada 4 pucuk senjata api yang diserahkan sebagai bagian dalam proses reintegrasi dan komitmen meninggalkan kekerasan.
Senjata yang diserahkan terdiri atas 1 pucuk AR-15 kaliber 5,56 mm, 1 pistol revolver kaliber 9 mm, 1 pistol Trailside Sig Arms kaliber 22 LR yang diserahkan Bejo Tabuni, serta 1 pistol Combat kaliber 9 mm yang diserahkan Lipar Tabuni. Seluruh senjata selanjutnya diamankan
Menurut Riyanto, penyerahan senjata api tersebut bukan akhir. Tahapan yang lebih penting adalah memastikan keluarga dan masyarakat menerima para mantan OPM tersebut.
Karena itu, pemerintah memberikan pendampingan agar mereka bisa menjalani kehidupan secara normal dan bermartabat.
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Jawa Pos
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