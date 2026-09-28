Temui Megawati, Prabowo Ungkapkan Rasa Dukacita atas Wafatnya Guruh Soekarnoputra

Presiden Prabowo Subianto (kanan) bertakziah ke kediaman Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Jakarta, Senin (28/9) malam. (Istimewa)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto bertakziah ke kediaman Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri di Jakarta, Senin (28/9) malam. Kedatangan Prabowo untuk menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Mohammad Guruh Irianto Soekarnoputra.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan Guruh merupakan putra bungsu Presiden RI pertama Soekarno sekaligus adik dari Megawati Soekarnoputri. Prabowo hadir secara langsung untuk menyampaikan duka cita kepada keluarga yang ditinggalkan.
“Presiden Prabowo Subianto bertakziah ke kediaman Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Jakarta, untuk menyampaikan belasungkawa atas berpulangnya Mohammad Guruh Irianto Soekarnoputra,” kata Teddy dalam unggahan pada akun Instagram @sekretariat.kabinet, Senin malam.
Teddy mengatakan dalam pertemuan tersebut Prabowo menyampaikan duka cita sekaligus penghormatan kepada keluarga besar Megawati atas berpulangnya Guruh Soekarnoputra. Kehadiran Prabowo menjadi bentuk penghormatan kepada keluarga almarhum.
Dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara turut didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Seskab Teddy Indra Wijaya.
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