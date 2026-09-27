Ternyata Guruh Soekarnoputra Pernah Mau Jadi Ketua Umum Partai, Begini Ceritanya

Presiden ke-5 RI sekaligus kakak kandung Guruh, Megawati Soekarnoputri bersama bersama Ketua DPR RI Puan Maharani dan segenap keluarga dan kerabat saat prosesi pemakaman Guruh Soekarno Putra di TPU Karet Bivak, Jakarta, Sabtu (26/9/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Guruh Soekarnoputra tidak hanya dikenal sebagai seniman dan budayawan. Putra bungsu Presiden pertama RI Soekarno itu ternyata pernah berkonsultasi dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengenai kemungkinan dirinya memimpin sebuah partai politik.
Cerita tersebut disampaikan Surya Paloh ketika melayat ke rumah duka Guruh Soekarnoputra di Jakarta, Sabtu (26/9), setelah sang seniman meninggal dunia pada usia 73 tahun.
Menurut Surya Paloh, Guruh pernah datang kepadanya untuk berkonsultasi dan membicarakan soal kepemimpinan partai. Dalam percakapan tersebut, Guruh bahkan sempat mempertanyakan apakah dirinya pantas menjadi pimpinan partai.
"Guruh juga pernah bicara sama saya, apakah saya pantas untuk menjadi pimpinan partai?," kata Surya Paloh menirukan ucapan mendiang Guruh Soekarnoputra.
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Surya Paloh mengatakan dirinya kemudian memberikan pandangan kepada Guruh agar lebih berkonsentrasi pada bidang seni dan budaya. Menurut Paloh, bidang tersebut merupakan kekuatan Guruh yang telah terlihat sejak lama.
Saran itu, kata Paloh, kemudian diikuti Guruh hingga akhir hayatnya.
"Sebagai kakak, saya bilang, kamu lebih cocok untuk lebih fokus dalam bidang seni budaya," ujar Surya Paloh.
Guruh memang memiliki perjalanan panjang di dunia seni. Ia dikenal melalui karya musik, tari dan berbagai pagelaran kebudayaan, termasuk kiprahnya bersama Swara Maharddhika.
Di sisi lain, Guruh juga bukan sosok yang asing dengan dunia politik. Ia pernah duduk sebagai anggota DPR RI dalam waktu yang panjang terhitung 1992-1997 dan kembali menjalankan tugas sebagai wakil rakyat pada periode-periode berikutnya.
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