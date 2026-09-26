Kiprah Guruh Soekarnoputra, Manusia Politik Berdarah Seni

Guruh Soekarnoputra. (istimewa)
JawaPos.com - Lahir di Jakarta pada 13 Januari 1953, Guruh Soekarnoputra tumbuh sebagai sosok yang sangat dekat dengan seni. Sejak lama dia sudah mempelajari berbagai tarian. Mulai tari Bali, Jawa, Sunda, sampai Minang. Dia juga belajar memainkan gamelan.
Pada dekade 1970-an, kiprahnya berkembang menjadi lebih luas. Guruh mendirikan The Flower Poetman, aktif di Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki, serta mendalami berbagai seni tari dan musik tradisional.
Pada 1980-an, Guruh semakin aktif menghasilkan pertunjukan berskala nasional dan internasional. Beberapa karya pentingnya antara lain Untukmu Indonesiaku, Cinta Indonesia, Gilang Indonesia Gemilang, serta berbagai pertunjukan yang dibawa ke luar negeri.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengakui bahwa Guruh memang manusia politik berdarah seni. Sepanjang hidupnya, Guruh telah melahirkan banyak sekali karya. Termasuk diantaranya Mars PDI Perjuangan yang diciptakan oleh Guruh.
“Mas Guruh yang menciptakan lagu Mars PDI Perjuangan. Sehingga seluruh jajaran PDI Perjuangan memberikan penghormatan terbaik melalui protokol partai dan akan mengibarkan bendera setengah tiang selama 7 hari,” kata Hasto kepada awak media.
Karir politiknya dimulai pada 1992–an. Di akhir Orde Baru, dia sempat masuk parlemen. Kemudian Guruh beberapa kali menjadi anggota DPR RI dari PDI Perjuangan setelah Reformasi. Yakni periode 1999–2004, 2004–2009, 2009–2014, 2014–2019, dan 2019–2024.
Mohammad Guruh Irianto Soekarno Putra atau Guruh Soekarno meninggal dunia di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospital Semanggi, Jakarta, pada Sabtu pagi (26/9) pukul 04.16 WIB. Dia meninggal dunia dalam perawatan karena sakit.
Dari rumah duka di Kawasan Kebayoran Baru, rencananya Guruh akan dibawa ke TPU Karet Bivak, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Guruh bakal dimakamkan di samping makam ibundanya, Fatmawati. Itu sesuai dengan pesan dan keinginannya.
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