Dua Tim Penyelam dari KN SAR Purworejo Diterjunkan Evakuasi Korban KM Virgo di Hari ke-16 Operasi 

KN SAR Purworejo diterjunkan untuk melakukan pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang belum ditemukan. (Basarnas)
JawaPos.com - Proses pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang kecelakaan di laut Jawa masih dilakukan hingga hari ke-16, Senin (28/9). Dua tim penyelam yang dari KN (Kapal Nasional) SAR Purworejo diterjunkan untuk melakukan pencarian korban yang belum ditemukan.
"Besok (Hari ini, Senin, 28/9), pukul 12.00 itu akan digerakan KN Purworejo menuju ke lokasi kejadian membawa penyelaman untuk melaksana penyelaman," kata Kepala Kantor SAR Banjarmasin I Putu Sudayana saat konferensi pers, Minggu (27/9). Tim dibagi menjadi dua yakni tim penyelam dan suport.
Tim 1 : Marenra (BSG), Ardianto (BSG), Lucky Ario (Kansar Tanjungpinang), Herman Rianto (Kansar Tanjungpinang)
Tim 2 : Kapt Ronzi (Kopeba AL), Sutrisno (Kopeba AL), Agung (Kopeba AL), Suprianto (Kopeba AL). Tim Suport penyelam Tim 1 : Danny Rambi (BSG) dan Fanni (BSG)
Tim 2 : Adi Maulana (Kansar Banjarmasin) dan Singgih (Kansar Banjarmasin). Hingga Senin, dari 243 penumpang, 108 dinyatakan selamat, 66 meninggal dunia sedangkan 68 masih dalam pencarian.
Diberitakan sebelumnya, Kapal Virgo Transport 8 yang berangkat dari Surabaya dilaporkan hilang kontak di perairan Banjarmasin, Minggu (13/9). Kapal tersebut membawa 243 penumpang.
Berdasarkan data dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin kejadian itu pertama kali dilaporkan oleh General Manager PT Virgo Yoel Rihi pada pukul 04.10 WITA.
Kapal Virgo Transport 8 hilang kontak sekitar pukul 02.00 WITA setelah berangkat pada Sabtu (12/9) sekitar pukul 10.13 GMT.
Kapal tersebut dilaporkan hilang kontak setelah sebelumnya dilaporkan sedang menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Menindaklanjuti laporan tersebut, pada pukul 04.30 WITA Kantor SAR Banjarmasin memberangkatkan satu tim rescue berjumlah enam personel menggunakan Rescue Car D-Max menuju Dermaga SAR Basirih.
Tim selanjutnya akan melanjutkan perjalanan menuju lokasi perkiraan posisi terakhir menggunakan KN SAR Laksmana 241, dengan estimasi waktu tempuh sekitar lima jam.
Dari kejadian ini, nakhoda kapal Haris Yulianto dinyatakan selamat dan saat ini menjalani pemeriksaan intensif oleh Ditrpolairud Polda Kalimantan Selatan. (*)
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang
Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022