Dua Tim Penyelam dari KN SAR Purworejo Diterjunkan Evakuasi Korban KM Virgo di Hari ke-16 Operasi 

JawaPos.com - Proses pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang kecelakaan di laut Jawa masih dilakukan hingga hari ke-16, Senin (28/9). Dua tim penyelam yang dari KN (Kapal Nasional) SAR Purworejo diterjunkan untuk melakukan pencarian korban yang belum ditemukan.

"Besok (Hari ini, Senin, 28/9), pukul 12.00 itu akan digerakan KN Purworejo menuju ke lokasi kejadian membawa penyelaman untuk melaksana penyelaman," kata Kepala Kantor SAR Banjarmasin I Putu Sudayana saat konferensi pers, Minggu (27/9). Tim dibagi menjadi dua yakni tim penyelam dan suport.

Berikut susunanya: Tim Penyelam: Tim 1 : Marenra (BSG), Ardianto (BSG), Lucky Ario (Kansar Tanjungpinang), Herman Rianto (Kansar Tanjungpinang)

Tim 2 : Kapt Ronzi (Kopeba AL), Sutrisno (Kopeba AL), Agung (Kopeba AL), Suprianto (Kopeba AL). Tim Suport penyelam Tim 1 : Danny Rambi (BSG) dan Fanni (BSG)

Tim 2 : Adi Maulana (Kansar Banjarmasin) dan Singgih (Kansar Banjarmasin). Hingga Senin, dari 243 penumpang, 108 dinyatakan selamat, 66 meninggal dunia sedangkan 68 masih dalam pencarian.

Diberitakan sebelumnya, Kapal Virgo Transport 8 yang berangkat dari Surabaya dilaporkan hilang kontak di perairan Banjarmasin, Minggu (13/9). Kapal tersebut membawa 243 penumpang.

Berdasarkan data dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin kejadian itu pertama kali dilaporkan oleh General Manager PT Virgo Yoel Rihi pada pukul 04.10 WITA.

Kapal Virgo Transport 8 hilang kontak sekitar pukul 02.00 WITA setelah berangkat pada Sabtu (12/9) sekitar pukul 10.13 GMT.

Kapal tersebut dilaporkan hilang kontak setelah sebelumnya dilaporkan sedang menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Menindaklanjuti laporan tersebut, pada pukul 04.30 WITA Kantor SAR Banjarmasin memberangkatkan satu tim rescue berjumlah enam personel menggunakan Rescue Car D-Max menuju Dermaga SAR Basirih.