Kemenhub Tambah Armada Pencarian KM Virgo Transport 8, 3 Kapal Negara Turun

Kapal Negara Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dikirim ke Kalsel untuk memperkuat operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 bersama tim SAR gabungan. (Kemenhub via Antara)
JawaPos.com – Kementerian Perhubungan menambah jumlah armada yang dilibatkan dalam pencarian korban KM Virgo Transport 8.
Tiga kapal negara milik Ditjen Perhubungan Laut dikirim ke Kalimantan Selatan untuk memperkuat pencarian korban bersama Tim SAR Gabungan.
"Yakni KN Grantin P.211, KN Kunyit, dan KN Miang Besar untuk mendukung pelaksanaan operasi SAR," katanya Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Banjarmasin Hary Bowo Seno Putro, Minggu (27/9) sebagaimana dilansir dari Antara.
Dia menjelaskan, ketiga kapal tersebut bersinergi dengan KN SAR Pacitan, KN SAR Kamanjaya, KRI GNR 332, KRI Sultan Iskandar Muda, serta unsur laut lainnya yang terlibat dalam operasi.
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"Operasi SAR Gabungan masih difokuskan pada penyelaman di badan KMP Virgo Transport 8, pencarian dan evakuasi korban, serta pemutakhiran data korban secara terintegrasi," lanjutnya.
Pelaksanaan pencarian dan evakuasi tetap menyesuaikan kondisi cuaca, gelombang, arus laut, asesmen soal keselamatan di lokasi operasi.
Keselamatan seluruh personel, khususnya tim penyelam, tetap menjadi prioritas dalam setiap tahapan operasi.
Ia mengatakan KN Kunyit telah berada di area operasi dan disiapkan sebagai unsur pendukung di Ring 1.
Kapal tersebut telah dilengkapi reefer container sebagai fasilitas penampungan sementara jenazah apabila diperlukan.
“Apabila dalam proses penyelaman ditemukan korban dalam jumlah cukup banyak, KN Kunyit telah kami siapkan sebagai unsur pendukung di Ring 1. Kapal ini telah dilengkapi reefer container untuk mendukung penanganan dan penampungan sementara jenazah sebelum proses evakuasi lebih lanjut,” jelas Hary.
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