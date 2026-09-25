Detik-detik Evakuasi Korban dari KM Virgo Transport 8, Perjuangan Menembus Gelap

Tim penyelam berusaha membuka akses bangkai KM Virgo Transport untuk mengevakuasi korban yang masih terjebak di dalam kapal. (Basarnas)
JawaPos.com - Tim penyelam belum bisa tersenyum meski telah menemukan korban di dalam bangkai KM Virgo Transport 8.
Pekerjaan ekstraberat justru langsung menanti di depan mata. Yakni mengeluarkan korban dari ruangan gelap kapal yang telah tenggelam dan membawanya ke permukaan.
Inilah dua pekerjaan utama sekaligus paling rumit dari upaya evakuasi jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8.
Di kedalaman laut, penyelam harus bekerja dalam ruang dengan akses terbatas, air yang keruh, serta arus bawah laut yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi semakin kuat.
Dalam kondisi itu, sejumlah korban ditemukan masih berada di kamar-kamar penumpang.
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana, mengatakan, tim penyelam memang mendapati banyak penumpang yang masih terjebak di dalam kamar kapal.
"Memang sudah banyak terlihat penumpang-penumpang yang terjebak di dalam kamar kapal. Tadi beberapa korban sudah dicoba ditarik pakai tali tapi enggak bisa," Selasa (22/9).
Putu mengatakan kondisi tersebut diduga karena ada korban yang terjepit di dalam kapal.
"Sepertinya ada korban kejepit di dalam kapal atau apa yang menyebabkan seperti itu," tambahnya.
Salah satu langkah yang dilakukan tim adalah membuka paksa akses melalui kaca jendela kamar.
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