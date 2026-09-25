54 Penyelam Lawan Arus Bawah Laut, Cari Korban di Badan KM Virgo Transport 8

Tim penyelam berupaya masuk bangkai KM Virgo Transport 8 untuk mencari korban yang masih terjebak. (Basarnas)
JawaPos.com - 54 Penyelam gabungan terbaik berbagai Instansi di Indonesia saat ini tengah berkumpul di tengah Laut Jawa.
Setiap hari, mereka bergantian turun menyelam dan melawan arus bawah laut Jawa, demi mencari korban KM Virgo Transport 8 yang masih terjebak di badan kapal.
Para penyelam itu menyusuri satu per satu bagian bangkai KM Virgo Transport 8 yang sudah berada di kedalaman sekitar 30 meter di bawah laut.
Di tengah kondisi bawah laut yang tidak selalu bersahabat, mereka berupaya membuka akses ke bagian dalam kapal untuk mencari korban yang diduga masih terjebak dan bisa dievakuasi.
Termasuk pada hari ke-13 pencarian, Jumat (25/9), di mana operasi SAR gabungan kembali difokuskan pada badan kapal yang tenggelam di Laut Jawa.
Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudhi Bramantyo Nur Sasongko mengatakan, 54 penyelam itu terdiri dari 35 penyelam yang sebelumnya telah terlibat dalam operasi dan 19 penyelam tambahan dari TNI AL.
“Yang terakhir kami ada 35, kemudian tambahan 19 penyelam onboard di KRI Hiu,” ujar Yudhi dalam konferensi pers di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kamis malam.
Para penyelam berasal dari berbagai unsur. Di antaranya Basarnas Special Group (BSG), TNI AL, Komando Pasukan Katak (Kopaska), Komando Pusat Penyelamatan Bawah Air (Koppeba), serta sejumlah potensi SAR lainnya.
Puluhan penyelam tersebut tidak diterjunkan secara bersamaan. Mereka dibagi dalam beberapa sortie atau gelombang penyelaman.
Tujuannya untuk menjaga efektivitas pencarian sekaligus mempertimbangkan kondisi fisik dan keselamatan personel.
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