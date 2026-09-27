Percepat Proses Identifikasi, Basarnas Angkut 7 Korban Virgo Transport 8 Ke Banjarmasin via Udara

JawaPos.com - Tim SAR Gabungan memindahkan tujuh korban kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 dari Palangkaraya menuju Banjarmasin pada Minggu (27/9). Proses perpindahan itu dilakukan dengan dua helikopter Basarnas.

Pemindahan via moda transportasi udara ini diambil guna mempercepat proses identifikasi dan perawatan medis para korban di Rumah Sakit Bhayangkara. Penerbangan evakuasi darurat tersebut melibatkan helikopter armada udara HR-3601 dan HR-3604 milik Basarnas.

Sebelum diterbangkan ke Banjarmasin, ketujuh korban tersebut berhasil ditemukan oleh Tim SAR Gabungan di sejumlah lokasi. Rinciannya, empat korban ditemukan di Kabupaten Sukamara, dua korban di Kabupaten Seruyan, serta satu korban lainnya ditemukan di kawasan Sungai Cabang, Pangkalan Bun.

Usai ditemukan, para korban terlebih dahulu dievakuasi menuju Bandar Udara Tjilik Riwut, Palangkaraya pada Sabtu (26/9). Tjilik Riwut menjadi sebagai titik kumpul sebelum penerbangan lanjutan.

Evakuasi Udara Menuju RS Bhayangkara

Pada Minggu (27/9), dua helikopter Basarnas melepas landas dari Palangkaraya membawa seluruh korban menuju Bandar Udara Syamsudin Noor, Banjarmasin. Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara. Fasilitas kesehatan ini disiapkan khusus untuk menjalani proses identifikasi serta penanganan medis lanjutan oleh tim ahli.

Langkah evakuasi udara ini diprioritaskan demi memangkas waktu tempuh menuju fasilitas medis yang memadai.

Basarnas Kerahkan Seluruh Resource Operasi SAR