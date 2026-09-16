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Antara
Rabu, 16 September 2026 | 14.26 WIB

Basarnas Pertimbangkan Balik Bangkai Kapal Virgo Transport 8 untuk Cari Korban

Sebanyak 22 korban selamat KMP Virgo Transport 8 dievakuasi dari KRI Nala menggunakan RBB Lanal Banjarmasin ke Posko SAR Gabungan di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Selasa (15/9/2026). (Radar Banjarmasin) - Image

Sebanyak 22 korban selamat KMP Virgo Transport 8 dievakuasi dari KRI Nala menggunakan RBB Lanal Banjarmasin ke Posko SAR Gabungan di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Selasa (15/9/2026). (Radar Banjarmasin)

JawaPos.com - Basarnas menyiapkan skenario alternatif dalam pencarian korban Kapal Virgo Transport 8 jika kondisi cuaca di perairan Laut Jawa terus memburuk.

Salah satu yang dipertimbangkan adalah menghitung proses salvage, peluang membalikkan posisi kapal, maupun menarik kapal untuk mencari korban.

Kepala Basarnas Mohammad Syafii mengatakan, pencarian bawah laut menjadi salah satu sasaran utama operasi SAR hari ketiga.

Namun akibat kondisi cuaca, tiga tim penyelam dan peralatan bawah laut yang disiapkan untuk dioperasikan belum bisa diturunkan karena terkait keselamatan personel.

“Operasi hanya mungkin dilaksanakan atas dasar jaminan aman karena memang di situlah teori safety,” kata Syafii di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (15/9) malam, sebagaimana dilansir dari Antara.

Pencarian melalui unsur udara dan laut di permukaan perairan, lanjut Syafii, tetap akan terus dilakukan.

Sambil menyiapkan operasi bawah laut apabila kondisi gelombang, arus, dan faktor keselamatan lainnya mendukung.

Basarnas juga didukung KRI Canopus, sebuah kapal berteknologi canggih yang punya kemampuan pengamatan bawah laut, dengan perangkat remotely operated vehicle (ROV) dan multibeam echosounder.

Namun kapal itu belum dioperasikan secara maksimal akibat cuaca yang sangat buruk dan berbahaya di perairan sekitar bangkai kapal.

Menurut Syafii, kemampuan penyelam dan peralatan yang ada sebenarnya bisa mendukung operasi hingga kedalaman lebih dari 150 meter.

Editor: Bayu Putra
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