Kenang Figur Guruh Soekarnoputra, Ganjar: Anak Bung Karno tapi Bukan Manusia Politik

JawaPos.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengenang Guruh Soekarnoputra sebagai sosok seniman sejati yang kehidupannya begitu lekat dengan seni dan budaya. Meski Guruh merupakan putra bungsu Presiden pertama RI Soekarno, ia bukan sosok yang menjadikan politik sebagai fokus utama kehidupannya.

"Ya, Guruh memang putra bungsu Bung Karno, tapi beliau bukan manusia politik," kata Ganjar dalam unggahannya, dikutip Sabtu (26/9).

Ganjar mengatakan, pertemuan terakhirnya dengan Guruh terjadi beberapa waktu lalu saat menjenguknya di RS Medistra. Meski tengah sakit, Ganjar menyebut Guruh masih terlihat ceria dan bahkan sempat bercanda dengan memotret dirinya.

"Meski sakit, raut mukanya masih terlihat ceria. Sambil bercanda, beliau bahkan sempat-sempatnya memotret saya, buat kenang-kenangan katanya," ujar Ganjar.

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Dalam pertemuan tersebut, keduanya berbincang cukup lama mengenai seni dan budaya. Bagi Ganjar, dua bidang tersebut memang tidak pernah jauh dari kehidupan Guruh.

"Kami ngobrol cukup lama tentang seni dan budaya. Mas Guruh memang seniman sejati. Hidupnya benar-benar untuk seni," kata Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku banyak mendengar cerita mengenai Guruh dari sejumlah sahabat, termasuk musisi Chrisye dan James F. Sundah.

"Dari cerita-cerita mereka, semakin terasa betapa seni dan budaya begitu lekat dengan hidup Mas Guruh," tuturnya.