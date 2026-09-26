Guruh Soekarnoputra Akan Dimakamkan di Samping Ibunya, Fatmawati

JawaPos.com - Anak bungsu Presiden Soekarno, Guruh Soekarnoputra akan dimakamkan di samping makam ibunya, Fatmawati di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat.

Rencana pemakaman putra bungsu Presiden pertama RI Soekarno itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto setelah jenazah Guruh tiba di kediamannya, Sabtu (26/9).

"Hari ini jenazah Mas Guruh sudah berada di kediaman beliau dan nanti rencana akan dimakamkan berada di sebelah Ibu Fatmawati," kata Hasto kepada wartawan, Sabtu (26/9).

Namun, waktu pemakaman Guruh belum ditentukan. Hasto mengatakan pihak keluarga akan lebih dulu bermusyawarah untuk menentukan waktu pemakaman.

"Ya, nanti ini ada musyawarah keluarga terlebih dahulu untuk menentukan kapan Mas Guruh nantinya akan dimakamkan," tuturnya.

Guruh Soekarnoputra meninggal dunia pada Sabtu (26/9) pukul 04.16 WIB di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta. Putra bungsu Soekarno dan Fatmawati itu tutup usia pada 73 tahun.

Hasto mengatakan bahwa keluarga besar PDI Perjuangan sangat kehilangan sosok Guruh. Menurutnya, Guruh merupakan seniman besar, pejuang partai, sekaligus Marhaenis yang memberikan warna dalam kehidupan sosial dan budaya Indonesia melalui karya-karyanya.

"Tadi pagi, saya langsung melaporkan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri, di mana sejak awal ketika masuk ke rumah sakit, Ibu Mega menunjukkan perhatian yang begitu besar dan rasa cintanya terhadap adik kandungnya," tutur Hasto.