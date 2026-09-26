Respons Megawati Beri Arahan Khusus Saat Guruh Soekarnoputra Sakit hingga Meninggal

JawaPos.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menunjukkan perhatian besar terhadap kondisi adiknya, Guruh Soekarnoputra, sejak menjalani perawatan di rumah sakit hingga meninggal dunia pada Sabtu (26/9). Megawati disebut terus mengikuti kondisi Guruh dan berdiskusi secara detail dengan para dokter yang merawatnya.

Sekje PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, perhatian Megawati terhadap Guruh sudah terlihat sejak awal sang adik masuk rumah sakit. Menurutnya, Megawati juga memberikan arahan terkait penanganan Guruh dan berkomunikasi dengan tim dokter.

"Tadi pagi, saya langsung melaporkan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri, di mana sejak awal ketika masuk ke rumah sakit, Ibu Mega menunjukkan perhatian yang begitu besar dan rasa cintanya terhadap adik kandungnya," kata Hasto kepada wartawan, Sabtu (26/9).

"Ibu Mega juga memberikan arahan secara detail, berdiskusi secara detail dengan para dokter ahli yang merawat Mas Guruh," lanjutnya.

Guruh Soekarnoputra meninggal dunia pada Sabtu (26/9) pukul 04.16 WIB di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta. Putra bungsu Presiden pertama RI Soekarno dan Fatmawati itu tutup usia pada 73 tahun.

Setelah Guruh meninggal, Hasto kemudian melaporkan kabar tersebut kepada Megawati. Ia menyampaikan bahwa keluarga besar PDI Perjuangan memberikan penghormatan terbaik kepada Guruh melalui protokol partai.

Hasto menyebut Guruh sebagai seniman besar, Marhaenis, dan pejuang partai. Menurutnya, Guruh telah memberikan warna dalam kehidupan sosial dan budaya Indonesia melalui berbagai karya seni serta kiprahnya di PDI Perjuangan.

"Karena Mas Guruh ini yang menciptakan lagu Mars PDI Perjuangan," ungkap Hasto.