6 Lagu Gubahan Guruh Soekarnoputra yang Paling Terkenal, Sering Dinyanyikan Hingga Kini

JawaPos.com - Guruh Soekarnoputra meninggalkan jejak panjang di dunia musik Indonesia. Putra bungsu Presiden pertama RI Soekarno dan Fatmawati itu dikenal sebagai seniman yang aktif menciptakan lagu dengan sentuhan musik dan budaya Nusantara.

Guruh meninggal dunia pada Sabtu (26/9( pukul 04.16 WIB di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta, dalam usia 73 tahun. Di luar kiprahnya sebagai politikus, sejumlah lagu gubahannya telah dikenal luas dan terus dinyanyikan hingga kini.

Berikut enam lagu gubahan Guruh Soekarnoputra yang terkenal dan kerap dinyanyikan:

1. Melati Suci Melati Suci merupakan salah satu karya Guruh yang sangat dikenal. Lagu tersebut lekat dengan nuansa penghormatan dan kerap dibawakan dalam berbagai kesempatan.

Lagu ini pernah dinyanyikan oleh sejumlah penyanyi Indonesia, salah satunya Vina Panduwinata dan menjadi salah satu karya yang memperlihatkan kekuatan Guruh dalam merangkai musik dengan nuansa kebangsaan dan budaya.

2. Kala Sang Surya Tenggelam Kala Sang Surya Tenggelam menjadi salah satu karya Guruh yang populer karena dinyanyikan Chrisye Lagu ini dikenal melalui lirik puitis dan aransemen yang kuat.

Lagu ini lebih terkenal lagi usai kembali dipopulerkan Nadin Amizah sebagai soundtrack film Gadis Kretek.

Karya tersebut juga menjadi bagian dari perjalanan panjang Guruh dalam mengembangkan musik Indonesia dengan karakter yang khas.