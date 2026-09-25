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Muhammad Ridwan
Sabtu, 26 September 2026 | 03.53 WIB

Sidak Lapas Cibinong, Bappisus Klaim Bangunan yang Disorot Ombudsman Hunian Pegawai

Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (24/9/2026). ANTARA/M Fikri Setiawan - Image

Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (24/9/2026). ANTARA/M Fikri Setiawan

JawaPos.com - Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Indriyanto, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (25/9).

Sidak tersebut dilakukan di tengah sorotan publik terhadap sejumlah temuan terkait kondisi dan fasilitas di Lapas Cibinong.

Sebelumnya, Ombudsman RI juga melakukan pemeriksaan mendadak pada 23 September 2026 dan menemukan sejumlah fasilitas yang dinilai perlu didalami, termasuk bangunan dengan fasilitas yang menyerupai hunian rumah tinggal.

Aris menyatakan, berbagai informasi dan temuan yang berkembang harus terlebih dahulu diverifikasi secara objektif sebelum ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

Karena itu, pemeriksaan langsung di lapangan dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara penggunaan fasilitas, administrasi aset, serta ketentuan yang berlaku.

Dalam sidak tersebut, Aris meninjau sejumlah area di lingkungan Lapas Cibinong. Dia juga meminta penjelasan mengenai fungsi dan penggunaan fasilitas yang menjadi perhatian.

Pemeriksaan lapangan itu dilakukan untuk memperoleh gambaran berdasarkan fakta serta kondisi yang sebenarnya.

"Sejumlah informasi yang berhasil dikumpulkan, bangunan yang diduga sebagai fasilitas mewah untuk warga binaan sebetulnya merupakan hunian bagi karyawan Lapas," kata Aris dalam keterangan tertulis, Jumat (25/9).

"Warga binaan dalam konteks pembinaan ditugaskan membantu membersihkan area hunian tersebut," sambungnya.

Ia menekankan pentingnya memastikan seluruh aset dan fasilitas negara di lingkungan Lapas digunakan sesuai fungsi dan peruntukannya.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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