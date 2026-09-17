Atasi Darurat Sampah, Pemerintah Siapkan 24 Proyek PSEL di Indonesia

Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto saat peletakan batu pertama PSEL Bogor Raya 1 senilai Rp2,8 triliun di Desa Galuga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto menyatakan pemerintah bakal membangun sekitar 24 fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di seluruh Indonesia guna menyelesaikan permasalahan sampah.
Pernyataan tersebut disampaikan saat peletakan batu pertama PSEL Bogor Raya 1 senilai Rp2,8 triliun di Desa Galuga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/9).
"Akan ada lagi dilakukan (pembangunan PSEL), kalau tidak salah ada 24 (PSEL) bapak ya di seluruh Indonesia," ujar Aris.
Menurut Aris, PSEL menjadi bentuk kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam mengintegrasikan pengembangan teknologi, energi, dan penanganan lingkungan.
Langkah ini diambil karena persoalan sampah sudah memasuki taraf yang sangat mendesak.
"Selama sekian puluh tahun kita melihat sampah ini menjadi urusan yang sangat-sangat urgen. Di sini harus bisa mensinergikan tiga tadi itu. Dan alhamdulillah dua tahun ini dibantu oleh kementerian-kementerian yang terkait, yang semuanya berpikir keras, inovatif, kreatif, dan terciptalah solusi," jelasnya.
Selain konversi menjadi energi listrik, pemerintah juga tengah melirik potensi teknologi baru yang mampu mengolah sampah lama menjadi bahan bakar minyak jenis solar.
Aris mengaku telah berdiskusi langsung dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) untuk menindaklanjuti teknologi tersebut.
"Saya tadi juga berbisik-bisik dengan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, ada teknologi baru lagi yang bisa untuk mengolah sampah yang lama yang menjadi sumber daya energi. Mungkin akan bisa menghasilkan solar yang saya akan follow up juga dengan beliau," ungkapnya.
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