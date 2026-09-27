5 Item yang Hilang Usai Sidak Ombudsman ke Lapas Cibinong, Berikut Detailnya

Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan menunjukkan dokumentasi sidak di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/9). (ANTARA/M Fikri Setiawan)
JawaPos.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menelusuri sejumlah barang yang sebelumnya terlihat dalam rekaman inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman RI di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong Jawa Barat pada Rabu (23/9).
Penelusuran dilakukan setelah Kemenimipas menemukan adanya perbedaan kondisi antara barang-barang yang tampak dalam video sidak Ombudsman dengan kondisi yang terlihat saat pemeriksaan lanjutan.
Inspektur Jenderal Kemenimipas Komjen Pol Rudi Setiawan mengaku telah melihat langsung rekaman sidak yang dilakukan Ombudsman RI. Dari hasil pencermatannya, dia menemukan sejumlah perbedaan dengan kondisi terkini di Lapas Cibinong.
"Teman-teman sudah melihat semua video dan saya pun langsung melihat. Saya melihat ada perbedaan," kata Rudi Setiawan dalam konferensi pers di Lapas Kelas IIA Cibinong pada Sabtu (26/9).
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah keberadaan sejumlah barang yang terlihat dalam video sidak Ombudsman tetapi tidak ditemukan ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Barang tersebut antara lain televisi dan kulkas.
Rudi mempertanyakan pihak yang memindahkan barang-barang tersebut. Menurut dia, Kemenimipas akan menelusuri siapa yang memindahkan, alasan pemindahan, serta lokasi barang-barang tersebut saat ini.
"Siapa yang memindahkan tentunya memindahkan ini yang bertanggung jawab. Kenapa kok dipindahkan, nanti akan bertemu, saya memindahkan karena, dipindahkannya kemana barangnya nanti kita akan selidiki semuanya karena itu kewenangan kami sebagai pengawas intermal," jelasnya.
Berikut diduga barang-barang yang hilang dalam ruangan usai sidak Ombudsman RI:
1. Kulkas dan TV
Komisioner Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan menunjukkan bukti rekaman video yang diambil saat sidak. Dalam rekaman video tersebut memang tampak beberapa jenis kamar.
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