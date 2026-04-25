Sebanyak 1.700 Dapur MBG Di-suspend karena Sunat Porsi Makanan, Bappisus: Berpotensi Kurangi Nilai Gizi

Kepala Bappisus, Aries Marsudiyanto. (Dok/Bappisus)
JawaPos.com - Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) menyoroti temuan adanya sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengurangi porsi makanan dari standar yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Kepala Bappisus Aries Marsudiyanto, mengatakan bahwa BGN telah mengambil langkah tegas dengan menghentikan operasional sementaran (suspend) sejumlah dapur yang melanggar standar tersebut.
“Ya kalau tidak salah ada 1.700-an SPPG ya yang sudah disuspen oleh BGN ya untuk diperbaiki. Ya di sini adalah bentuk bagaimana keseriusan BGN untuk mengelola SPPG dengan berkualitas ya seperti spesifikasi standarisasi yang telah ditetapkan. Ya saya rasa demikian ya,” kata Aries usai acara APPMBGI National Summit di Jakarta, Sabtu (25/4).
Ia mencontohkan praktik pengurangan porsi yang terjadi di lapangan seperti ukuran potongan ayam yang tidak sesuai standar. Hal tersebut dinilai berpotensi mengurangi nilai gizi yang seharusnya diterima penerima manfaat.
“Termasuk ukuran-ukurannya, ya misal tadi itu apa daging ya, harusnya ukurannya katakanlah ayam dipotong menjadi 8, ini dipotong menjadi 12 atau 16 atau 20 kan jadi kecil. Lele, harusnya ukurannya yang berapa gram cuma lele ya. Ini semuanya harus disesuaikan spesifikasi supaya standar gizi dan kualitas makan anak-anak serta ibu hamil, lansia dan segala macam itu terpenuhi. Saya rasa demikian ya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ia menegaskan pentingnya menjaga kualitas dan kuantitas makanan demi memastikan asupan gizi masyarakat tetap terpenuhi.
Seluruh SPPG wajib mengikuti spesifikasi yang telah ditentukan oleh BGN, baik dari sisi ukuran maupun kualitas makanan.
“Jadi jangan mengurangi ukuran, bahkan kualitasnya pun juga harus sama-sama dijaga. Ya baik kualitas makanan, kualitas air, kualitas penyajian, kualitas dapur dan lain sebagainya. Supaya apa yang dimakan anak-anak kita ini dalam keadaan higienis, sehat dan bergizi,” tandas Aries. (*)
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!