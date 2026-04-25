Sebanyak 1.700 Dapur MBG Di-suspend karena Sunat Porsi Makanan, Bappisus: Berpotensi Kurangi Nilai Gizi

JawaPos.com - Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) menyoroti temuan adanya sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengurangi porsi makanan dari standar yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Kepala Bappisus Aries Marsudiyanto, mengatakan bahwa BGN telah mengambil langkah tegas dengan menghentikan operasional sementaran (suspend) sejumlah dapur yang melanggar standar tersebut.

“Ya kalau tidak salah ada 1.700-an SPPG ya yang sudah disuspen oleh BGN ya untuk diperbaiki. Ya di sini adalah bentuk bagaimana keseriusan BGN untuk mengelola SPPG dengan berkualitas ya seperti spesifikasi standarisasi yang telah ditetapkan. Ya saya rasa demikian ya,” kata Aries usai acara APPMBGI National Summit di Jakarta, Sabtu (25/4).

Ia mencontohkan praktik pengurangan porsi yang terjadi di lapangan seperti ukuran potongan ayam yang tidak sesuai standar. Hal tersebut dinilai berpotensi mengurangi nilai gizi yang seharusnya diterima penerima manfaat.

“Termasuk ukuran-ukurannya, ya misal tadi itu apa daging ya, harusnya ukurannya katakanlah ayam dipotong menjadi 8, ini dipotong menjadi 12 atau 16 atau 20 kan jadi kecil. Lele, harusnya ukurannya yang berapa gram cuma lele ya. Ini semuanya harus disesuaikan spesifikasi supaya standar gizi dan kualitas makan anak-anak serta ibu hamil, lansia dan segala macam itu terpenuhi. Saya rasa demikian ya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ia menegaskan pentingnya menjaga kualitas dan kuantitas makanan demi memastikan asupan gizi masyarakat tetap terpenuhi.

Seluruh SPPG wajib mengikuti spesifikasi yang telah ditentukan oleh BGN, baik dari sisi ukuran maupun kualitas makanan.