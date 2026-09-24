Hari ke-12 Pencarian Korban KM Virgo 8: Tim SAR Gabungan Evakuasi 14 Orang, 93 masih Dicari

JawaPos.com - Hari ke-12, Tim SAR Gabungan Evakuasi 14 Korban KM Virgo 8, 93 Masih Dicari

JawaPos.com - Tim SAR Gabungan kembali mengevakuasi 14 korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di laut Jawa pada hari ke-12, Kamis (24/9).

Dengan penemuan 14 korban tersebut, maka 93 orang masih dalam pencarian dari 243 data manifest.

Kepala Basarnas M. Syafii mengatakan seluruh korban selanjutnya dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk kemudian diterbangkan ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas HR-3604 dan Helikopter Panther TNI AL.

"Setibanya di Banjarmasin, korban akan diserahkan kepada pihak terkait untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut," kata Syafii.

Syafii menegaskan Tim SAR Gabungan akan terus melakukan pencarian secara maksimal, khususnya melalui penyelaman di dalam badan kapal.

Diberitakan sebelumnya, Kapal Virgo Transport 8 yang berangkat dari Surabaya dilaporkan hilang kontak di perairan Banjarmasin, Minggu (13/9). Kapal tersebut membawa 243 penumpang.