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Ardini Pramitha
Rabu, 23 September 2026 | 16.39 WIB

Update Kecelakaan KM Virgo Transport 8: Tim SAR Gabungan Temukan 1 Korban, 116 masih Dicari

Tim SAR Basarnas gabungan kembali mengevakuasi satu korban kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8, Rabu (23/9) pukul 09.00 WITA. (Basarnas) - Image

Tim SAR Basarnas gabungan kembali mengevakuasi satu korban kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8, Rabu (23/9) pukul 09.00 WITA. (Basarnas)

JawaPos.com - Tim SAR Basarnas gabungan kembali mengevakuasi satu korban kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8. Evakuasi dilakukan Rabu (23/9) pukul 09.00 WITA.

Dengan demikian, dari 243 penumpang, sudah 127 korban ditemukan. Rinciannya 108 selamat dan 19 meninggal dunia.

Sementara itu, 116 orang masih dalam pencarian. Kepala Basarnas M. Syafii menjelaskan satu korban ditemukan nelayan pada Selasa (22/9) pukul 15.56 WIB.

Korban berjenis kelamin laki-laki ditemukan pada koordinat 3°33'6.34"S 111°41'33.69"E. "Korban selanjutnya akan dibawa ke RS Bhayangkara Banjarmasin untuk proses identifikasi," kata Syafii.

Proses pencarian terus dilakukan. KN SAR Pacitan berangkat menuju lokasi kejadian pada pukul 06.20 WITA dengan membawa 97 personel.

Menurut Syafii, operasi pencarian akan mengerahkan seluruh kekuatan yang tersedia. "Kami akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk menemukan korban.", kata dia.

"Setiap informasi dan temuan di lapangan akan kami tindak lanjuti. Karena bagi keluarga, setiap korban yang ditemukan adalah harapan mendapatkan kepastian," tandas M. Syafii. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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