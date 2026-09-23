Hari ke-11 Pencarian, 9 Korban KM Virgo Transport Berhasil Dievakuasi dari Dalam Bangkai Kapal

Tim Penyelam Basarnas Special Group (BSG) bersama TNI AL, berhasil mengevakuasi 9 korban KM Virgo Transport 8, Rabu (23/9). (Basarnas)
JawaPos.com - Tim Penyelam Basarnas Special Group (BSG) bersama TNI AL, berhasil mengevakuasi 9 korban KM Virgo Transport 8, Rabu (23/9).
9 korban ditemukan di dalam bangkai kapal, yang tenggelam di Perairan Laut Jawa, Kalimantan Selatan.
Kepala Basarnas M. Syafii mengatakan, dalam kondisi arus bawah laut dan visibilitas yang menantang, para penyelam terus menyisir bagian dalam kapal hingga berhasil menemukan korban.
“Korban dievakuasi ke KN SAR Pacitan dan diterbangkan menggunakan Helikopter Basarnas HR 3601 menuju Banjarmasin,” ujarnya.
9 jenazah selanjutnya dibawa ke RS Bhayangkara guna proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Pihaknya juga mengapresiasi kerja keras dan keberanian seluruh tim SAR, yang terus mencari di tengah kondisi bawah laut.
Pihaknya terus berupaya memberikan kepastian kepada keluarga yang masih menunggu.
“Tentu tidak mudah. Hari ini kembali membuktikan bahwa perjuangan Tim SAR Gabungan tidak berhenti. Sembilan korban berhasil ditemukan berkat keberanian para penyelam BSG dan TNI AL yang terus menyisir bagian dalam kapal,” tandasnya.
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