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Ardini Pramitha
Jumat, 25 September 2026 | 00.22 WIB

Tragedi KM Virgo Transport 8: Publik Cari Nakhoda, Tuntut Tanggung Jawab

Tim penyelam Basarnas Special Group (BSG) menemukan satu korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa, Kalimantan Selatan, Minggu (20/9). (Istimewa) - Image

Tim penyelam Basarnas Special Group (BSG) menemukan satu korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa, Kalimantan Selatan, Minggu (20/9). (Istimewa)

JawaPos.com - memasuki hari ke-12 Tim SAR gabungan masih berupaya mencari korban KM Virgo Transport 8 yang kecelakaan di laut Jawa, Minggu (13/9). 

Seiring proses pencarian korban, publik saat ini juga mempertanyakan tanggung jawab dari nakhoda kapal bernama Haris Yulianto yang selamat dari insiden itu. 

Nakhoda kapal yang seharusnya menjadi orang terakhir dalam insiden itu, justru diduga menjadi yang pertama menyelamatkan diri saat KM Virgo mulai tenggelam. 

Sementara, hingga saat ini masih ada ratusan korban yang diduga terjebak dalam bangkai kapal yang telah tenggelam. 

Di Mana Keberadaan Haris? 

Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) RI, Suntana mengatakan saat ini Haris masih dalam proses pemeriksaan oleh Ditpolairud Polda Kalimantan Selatan.

Selain Haris, Polda Kalsel juga meminta keterangan pada sejumlah anak buah kapal (ABK). 

"Nakhoda selamat dan sedang dalam proses pemeriksaan. Juga beberapa ABK dimintai keterangan," kata Suntan, mengutip Radar Banjarmasin, pada Kamis (24/9). 

Sementara itu, Juru bicara PT Virgo Karya Shipping (VKS) Simson Rigi mengatakan, pascakecelakaan manajemen belum berkomunikasi secara langsung dan intensif dengan nakhoda karena proses pemeriksaan masih berlangsung.

"Kami belum menjalin komunikasi dengan nakhoda, karena masih dalam pemeriksaan," katanya, beberapa waktu lalu. 

Simson membantah bahwa kapten kapal tidak menolong penumpang yang masih terjebak di kapal. 

Editor: Bayu Putra
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