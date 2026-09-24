Tragedi KM Virgo Transport 8: Publik Cari Nakhoda, Tuntut Tanggung Jawab

Tim penyelam Basarnas Special Group (BSG) menemukan satu korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa, Kalimantan Selatan, Minggu (20/9). (Istimewa)
JawaPos.com - memasuki hari ke-12 Tim SAR gabungan masih berupaya mencari korban KM Virgo Transport 8 yang kecelakaan di laut Jawa, Minggu (13/9).
Seiring proses pencarian korban, publik saat ini juga mempertanyakan tanggung jawab dari nakhoda kapal bernama Haris Yulianto yang selamat dari insiden itu.
Nakhoda kapal yang seharusnya menjadi orang terakhir dalam insiden itu, justru diduga menjadi yang pertama menyelamatkan diri saat KM Virgo mulai tenggelam.
Sementara, hingga saat ini masih ada ratusan korban yang diduga terjebak dalam bangkai kapal yang telah tenggelam.
Baca Juga:Hari ke-11 Pencarian, 9 Korban KM Virgo Transport Berhasil Dievakuasi dari Dalam Bangkai Kapal
Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) RI, Suntana mengatakan saat ini Haris masih dalam proses pemeriksaan oleh Ditpolairud Polda Kalimantan Selatan.
Selain Haris, Polda Kalsel juga meminta keterangan pada sejumlah anak buah kapal (ABK).
"Nakhoda selamat dan sedang dalam proses pemeriksaan. Juga beberapa ABK dimintai keterangan," kata Suntan, mengutip Radar Banjarmasin, pada Kamis (24/9).
Sementara itu, Juru bicara PT Virgo Karya Shipping (VKS) Simson Rigi mengatakan, pascakecelakaan manajemen belum berkomunikasi secara langsung dan intensif dengan nakhoda karena proses pemeriksaan masih berlangsung.
"Kami belum menjalin komunikasi dengan nakhoda, karena masih dalam pemeriksaan," katanya, beberapa waktu lalu.
Simson membantah bahwa kapten kapal tidak menolong penumpang yang masih terjebak di kapal.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan
Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022