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Ardini Pramitha
Selasa, 22 September 2026 | 02.08 WIB

Pencarian KM Virgo Transport 8, 1 Korban Ditemukan dan 122 Masih Dicari

Tim penyelam Basarnas Special Group (BSG) mengevakuasi dua korban laki-laki dari tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, Kalimantan Selatan, Senin (21/9) pagi. (Istimewa) - Image

Tim penyelam Basarnas Special Group (BSG) mengevakuasi dua korban laki-laki dari tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, Kalimantan Selatan, Senin (21/9) pagi. (Istimewa)

JawaPos.com - Tim penyelam Basarnas Special Group (BSG) kembali menemukan satu korban kecelakaan KM Virgo Transport 8, di perairan Laut Jawa, Kalimantan Selatan, Senin (21/9). 

Dengan ditemukannya satu korban, maka total yang meninggal dunia menjadi 13 orang. 

Kepala Basarnas M. Syafii mengatakan korban ditemukan pukul 14.24 WITA 
dalam rangkaian operasi pencarian. 

"Selanjutnya dievakuasi untuk mendapatkan penanganan serta proses identifikasi lebih lanjut," katanya.

Menurutnya, penemuan satu korban ini menambah titik terang bagi keluarga yang masih menanti kepastian nasib orang-orang tercinta. 

Pihaknya menegaskan bahwa seluruh personel SAR akan terus berupaya mencari korban yang masih berada di dalam kapal.

"Kami tidak berhenti. Setiap temuan adalah bagian dari upaya kami untuk memberikan kepastian kepada keluarga. Tim akan terus melakukan pencarian dengan maksimal, tentunya dengan tetap mengutamakan keselamatan para penyelam,” tegas M. Syafii.

Hingga Senin (21/9) malam, dari 243 penumpang, 108 telah dinyatakan selamat sementara 13 orang meninggal dunia, sedangkan 122 orang masih dicari.

Editor: Bintang Pradewo
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