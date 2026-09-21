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Ryandi Zahdomo
Senin, 21 September 2026 | 18.09 WIB

Penyelaman Kapal Virgo Transport 8 Berlanjut, 2 Jenazah Ditemukan di Kapal

Tim penyelam Basarnas Special Group (BSG) mengevakuasi dua korban laki-laki dari tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, Kalimantan Selatan, Senin (21/9) pagi. (Istimewa) - Image

Tim penyelam Basarnas Special Group (BSG) mengevakuasi dua korban laki-laki dari tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, Kalimantan Selatan, Senin (21/9) pagi. (Istimewa)

JawaPos.com - Tim penyelam Basarnas Special Group (BSG) kembali menemukan dua korban laki-laki korban kecelakaan Kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, Kalimantan Selatan, Senin (21/9) pagi.

Kedua korban langsung dievakuasi menggunakan Helikopter HR 3601 menuju Bandara Syamsudin Noor, Banjar Baru pukul 11.20 WITA untuk proses identifikasi.

Penemuan ini menjadi bagian penting dari operasi pencarian yang terus dilanjutkan oleh Tim SAR Gabungan.

Diketahui, tim penyelam BSG menyisir bagian dalam bangkai kapal KM Virgo Transport 8 pada Senin pagi.

Korban pertama berhasil ditemukan pada pukul 09.04 WITA, dilanjutkan penemuan korban kedua sembilan menit kemudian pada pukul 09.13 WITA.

Setelah berhasil diangkat dari dasar laut, proses evakuasi udara langsung dilakukan. Helikopter HR 3601 menerbangkan kedua jenazah menuju Bandara Banjarmasin pada pukul 11.20 WITA.

Setibanya di bandara, petugas segera menyerahkan kedua korban kepada pihak berwenang untuk menjalani proses identifikasi serta penanganan medis lebih lanjut.

Penyisiran dan Operasi SAR Terus Berlanjut

Kepala Basarnas, M. Syafii, menegaskan bahwa pengerahan personel dan armada darat, laut, maupun udara akan terus dioptimalkan hingga seluruh korban berhasil ditemukan.

"Penemuan dua korban hari ini menjadi bagian dari kerja keras seluruh unsur SAR Gabungan. Kami memastikan setiap korban yang ditemukan segera dievakuasi dan ditangani sesuai prosedur," ujar Syafii, Senin (21/9).

Hingga saat ini, Tim SAR Gabungan masih bersiaga di lokasi perairan untuk melanjutkan penyisiran area terdampak.

Editor: Bayu Putra
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