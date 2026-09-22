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Latu Ratri Mubyarsah
Rabu, 23 September 2026 | 02.08 WIB

KM Virgo Transport 8 Tenggelam, Pensiunan TNI AL Sebut Bukan Sekadar Faktor Cuaca Ekstrem

KM Virgo Transport 8. (Dok maritimhub.kemenhub.go.id) - Image

KM Virgo Transport 8. (Dok maritimhub.kemenhub.go.id)

JawaPos.com - Kecelakaan KMP Virgo Transport 8 tidak semestinya langsung dikaitkan dengan usia kapal. Semua pihak diminta menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sebelum menyimpulkan penyebab kecelakaan.

Pemeriksaan menyeluruh diperlukan untuk mengetahui faktor yang benar-benar berkontribusi terhadap kecelakaan.

Usia kapal memang penting sebagai informasi, tetapi tidak dapat dijadikan jawaban tunggal sebelum kondisi teknis dan rangkaian kejadian diperiksa.

Evaluasi keselamatan dilakukan secara objektif agar menghasilkan perbaikan yang tepat.

Pensiunan TNI AL Joko Indro Wahyono menganalisis dengan menggunakan data dan fakta melalui pendekatan OSINT dengan menguji kredibilitas sumber serta isi informasi.

”Saya menanggapinya lebih berfokus pada aspek teknis yabg menyebabkan terjadinya kecelakaan, dengan mengintegrasikan teori stabilitas kapal dan pengalaman praktis 11 tahun berlayar di kapal/KRI,” papar Joko Indro Wahyono.

Menurut dia, isu tindakan nakhoda turun duluan sebelum penumpang turun semua bisa benar bisa tidak. Hal ini menunggu pengusutan.

”Seandainya benar, sudah selayaknya nakhoda dihukum seberat-beratnya,” ujar Joko Indro Wahyono. 

Namun fakta di lapangan lanjut dia, menunjukkan proses kapal hilang stabilitas berlangsung sangat cepat.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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