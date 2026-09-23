Jenazah Mr X di Pulau Enggano Dipastikan Surakman, Kru Kapal Jurnalis Hilang Kontak

JawaPos.com - Lewat pencocokan DNA, polisi mengidentifikasi jenazah Surakman, kru kapal Arupadhatu 1 yang hilang di Selat Sunda saat membawa lima jurnalis.

Jenazah Surakman ditemukan di Perairan Pulau Enggano, Bengkulu, pada 12 September atau hari kelima operasi SAR.

Hasil identifikasi itu menjadi temuan besar dalam upaya pencarian kelima jurnalis dan ketiga kru kapal.

Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyampaikan, hasil identifikasi bersumber dari pencocokan DNA jenazah mister X dengan data ante mortem keluarga 5 jurnalis dan 3 krup yang hilang kontak sejak Senin (7/9).

Ciri-ciri fisik jenazah itu bertinggi 163 sentimeter, umur lebih kurang 50 tahun, dan mengenakan celana pendek hitam.

”Hasil identifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan DNA operasi DVI Pusdokkes Polri terhadap seorang mayat Mr. X yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu, bahwa secara genetik PM/62/P.ENGGANO/01 itu kode jenazah Mr. X tadi, teridentifikasi sebagai Surakman atau ABK kapal,” kata Hengki kepada awak media pada Rabu (23/9).

Jenderal bintang dua Polri itu menyatakan bahwa Surkaman adalah ayah biologis pemilik data antemortem bernama Yayat. Dia merupakan putra kandung Surakman, kru Kapal Arupadhatu 1.

Data-data primer seperti gigi, sidik jari, dan DNA mister X dinyatakan identik dengan keluarga kandung Surakman.

Dalam operasi SAR tersebut, fokus Tim SAR Gabungan adalah mencari delapan orang yang hilang.

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