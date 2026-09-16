Viral Video Drone Diduga Kapal Jurnalis di Krakatau, Basarnas: Tidak Ditemukan

Tangkapan layar video drone milik Basarnas di sekitar pulau Anak Krakatau. (Dok Basarnas)
JawaPos.com - Rekaman video drone yang memperlihatkan benda putih memanjang di permukaan laut Selat Sunda mendadak viral di media sosial, usai dikaitkan dengan hilangnya speedboat yang mengangkut 3 jurnalis dan 3 kru.
Namun, Tim SAR Gabungan memastikan objek tersebut tidak ditemukan saat pengecekan langsung di lokasi titik pantau udara.
Pencarian delapan korban, terdiri dari lima jurnalis, dua ABK/kapten, dan satu guide, kini resmi memasuki hari kesembilan pada Rabu (16/9).
Operasi difokuskan pada perluasan wilayah penyisiran hingga mencakup 3.439 mil laut persegi di Perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten.
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Unggahan rekaman udara dari akun Instagram @andrearamadhaan itu sempat menyita perhatian netizen.
Video yang diambil pada Minggu (13/9) tersebut memperlihatkan bayangan objek putih memanjang menyerupai badan kapal terbalik di sekitar kawasan Gunung Anak Krakatau.
Pemilik akun mengaku baru menyadari keberadaan objek misterius itu setelah mendapat pesan dari netizen yang mencermati ulang hasil rekamannya.
"Saya pun bertanda tanya di sini. Karena kalau pas saat itu saya sadar, saya mungkin akan mendekat. Di sini saya hanya mencoba berkontribusi positif," ungkap pemilik akun tersebut.
Menanggapi laporan publik yang meluas di media sosial, Tim SAR Gabungan langsung bergerak menuju koordinat yang dimaksud untuk memverifikasi kebenarannya.
Kepala Kantor Basarnas Banten, Al Amrad, membenarkan bahwa jajarannya telah menyisir lokasi seperti yang ditunjukkan dalam video.
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Jawa Pos
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