Hari Ke-9, Operasi SAR 5 Jurnalis dan 3 Kru Speedboat Diperluas Sampai Pulau Enggano di Bengkulu

JawaPos.com - Tim SAR Gabungan memperluas operasi SAR 5 jurnalis dan 3 kru speedboat hilang kontak di Selat Sunda sampai ke perairan di sekitar Pulau Enggano, Bengkulu. Langkah itu dilakukan dengan mengandalkan Kantor SAR Bengkulu.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Banten Al Amrad menyampaikan bahwa pihaknya melaksanakan pencarian dan pemantauan di wilayah pesisir Pulau Enggano serta Perairan Bengkulu. Langkah itu dilakukan sebagai upaya antisipasi kemungkinan pergerakan korban atau benda yang terbawa arus laut.

”Pada hari ke-9 ini, Tim SAR Gabungan kembali melaksanakan pencarian dengan mengerahkan 22 alut air yang dibagi ke dalam 8 sektor laut. Pencarian juga didukung oleh 2 unit drone thermal Basarnas serta pemantauan di wilayah pesisir Pulau Enggano dan Perairan Bengkulu,” kata dia kepada awak media, Rabu (16/9).

Fokus pencarian tetap 8 orang yang hilang kontak sejak Senin (7/9). Yakni Warta selaku kapten kapal, Surakman selaku anak buah kapal (ABK), Heriyanto selaku guide, M. Bagus Khoerunnas dari Antara, Arie Basuki dari Merdeka, Yudhistiro Pranoto dari iNews, Firdaus Wajidi dari Anadolu, dan Donal Husni jurnalis freelance.

Dalam operasi SAR hari ke-9, Tim SAR Gabungan mengerahkan 22 alut air dengan total luas area sekitar 3.439 mil laut persegi. Selain pencarian menggunakan unsur laut, Tim SAR Gabungan juga menyiapkan 2 unit drone thermal Basarnas untuk mendukung pemantauan udara.

”Penggunaan drone diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kemungkinan keberadaan korban, bagian kapal, maupun benda lain yang berkaitan dengan kejadian tersebut,” jelas Al Amrad.

Lebih lanjut, dia menegaskan, seluruh unsur SAR tetap mengutamakan keselamatan personel dengan memperhatikan kondisi cuaca dan perkembangan situasi di lapangan. Dalam operasi SAR hari kesembilan, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan, dengan angin bertiup dari arah tenggara.

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