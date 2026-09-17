Masuki Hari Ke-10, Tim SAR Sisir Daratan Carita Sampai Pantai Anyer Untuk Cari Jurnalis Hilang

JawaPos.com - Tim SAR gabungan kembali menyisir kawasan daratan dari Pesisir Carita hingga Pantai Anyer, Kabupaten Pandeglang, Banten. Hal itu dilakukan guna menindaklanjuti setiap potensi ditemukannya keberadaan jurnalis dan kru kapal yang hilang pada hari ke-10 operasi SAR, Kamis.

Dikutip dari Antara Kamis (17/9) Kepala Seksi Operasi Kantor SAR Banten Rizky Dwianto di Posko Utama SAR Gabungan, Pantai Carita, Pandeglang menyampaikan bahwa penyisiran di darat dilakukan seiring verifikasi lapangan terhadap berbagai informasi laporan dari masyarakat.

Rizky memaparkan bahwa pemetaan pencarian pada hari ke-10 ini difokuskan secara merata di 10 sektor yang telah dibagi. Menurut Rizky seluruh area tersebut memiliki probabilitas sebagai jalur pergeseran fisik kapal cepat KM Arupadatu I maupun kedelapan penumpangnya.

Tim SAR gabungan diarahkan untuk selalu memperbarui siaran e-broadcast bekerja sama dengan Vessel Traffic Services (VTS) untuk memantau lalu lintas kapal niaga yang menyeberang di Selat Sunda. Meskipun laporan e-broadcast dari kapal melintas belum mengonfirmasi adanya temuan baru, dia memastikan bahwa pemantauan informasi dari pengguna jasa pelayaran tetap diprioritaskan.

Operasi ini juga menyiagakan satu unit helikopter HR-3601 Basarnas di Lanud Atang Sendjaja (ATS) Bogor, Jawa Barat. Helikopter ini siap dikerahkan jika diperlukan.

"Ya, kita upayakan semuanya. Basarnas memastikan seluruh jalur komunikasi dan tindakan penyisiran, baik di darat, laut, maupun udara, dioptimalkan hingga seluruh potensi titik terang dapat terverifikasi," kata dia.