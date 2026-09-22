Galodo di Solok Dipicu Hujan 3 Hari: 4 Orang Luka, 11 Kantor Rusak

Kondisi sejumlah titik di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, dipenuhi lumpur dan material bawaan galodo, Senin malam (21/9/2026). (Padang Ekspres)
JawaPos.com - Banjir bandang atau galodo di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, pada Senin (21/9) malam pukul 19.50 WIB berawal dari hujan deras selama tiga hari berturut-turut.
Bencana ini mengakibatkan empat warga luka-luka, 28 kendaraan rusak, 11 kantor pemerintah terdampak, serta 32 jiwa terpaksa mengungsi.
Bencana galodo melanda sejumlah kawasan, meliputi Bandar Baliang, Jorong Kayu Aro, Nagari Batang Barus, hingga Nagari Koto Gaek Guguk.
Tim gabungan segera menyisir lokasi dan melakukan evakuasi begitu menerima laporan dari staf Dinas PUPR dan BKD.
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Solok Nopelius menjelaskan, tingginya curah hujan menjadi pemicu utama luapan banjir bandang tersebut.
"Banjir bandang terjadi akibat curah hujan tinggi yang berlangsung sejak Sabtu. Tim gabungan langsung bergerak melakukan penyisiran dan evakuasi begitu laporan diterima dari staf Dinas PUPR dan BKD,' ujar Nopelius, sebagaimana dilansird ari padang ekspres (JawaPos Group), Selasa (22/9).
Terjangan air bah dan material galodo mengakibatkan sedikitnya empat orang warga mengalami luka-luka.
Seluruh korban langsung mendapatkan penanganan medis secara intensif di fasilitas kesehatan terdekat.
"Dari empat korban luka, tiga orang kami rawat di RSUD Arosuka dan satu orang dirujuk ke SPH Padang karena membutuhkan penanganan medis lebih lanjut," kata Nopelius.
Tak hanya menelan korban luka, galodo juga merusak fasilitas perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Solok.
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Jawa Pos
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