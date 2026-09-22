Banjir Bandang Melanda Solok, Legislator Minta Keselamatan Warga Jadi Prioritas Penanganan

Anggota DPR RI Athari Gauthi Ardi menyikapi peristiwa banjir bandang atau galodo yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Senin (21/9) malam (Istimewa)
JawaPos.com - Banjir bandang atau galodo menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Senin (21/9) malam. Bencana tersebut membawa material lumpur, batu, kayu, hingga longsoran yang menerjang Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok.
Derasnya arus juga berdampak terhadap akses utama Solok–Padang. Jalur tersebut untuk sementara tidak dapat dilalui kendaraan sehingga pengguna jalan diarahkan melewati rute alternatif.
Selain kawasan perkantoran pemerintah, sejumlah fasilitas umum dan permukiman warga turut terdampak. Petugas gabungan masih melakukan penanganan serta pendataan untuk mengetahui dampak bencana secara lebih menyeluruh.
Anggota DPR RI Athari Gauthi Ardi menyampaikan keprihatinan atas bencana yang melanda Arosuka. Dia meminta seluruh unsur terkait bergerak cepat untuk menyelamatkan warga.
“Yang paling utama saat ini adalah keselamatan masyarakat. Jangan sampai kita terlambat bertindak ketika warga masih menghadapi ancaman. Evakuasi, pertolongan, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas bersama," kata Athari Gauthi Ardi kepada wartawan Selasa (22/9).
Athari mengingatkan agar penanganan bencana tidak semata-mata diarahkan pada pembersihan material banjir maupun perbaikan infrastruktur. Menurut dia, keselamatan warga di wilayah terdampak harus menjadi perhatian pertama dalam setiap langkah penanganan.
“Saya meminta seluruh unsur yang terlibat untuk benar-benar memastikan tidak ada warga yang tertinggal, terutama anak-anak, lansia, perempuan, dan masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Infrastruktur bisa kita bangun kembali, kantor bisa diperbaiki, jalan bisa dibersihkan. Tetapi keselamatan dan nyawa manusia tidak bisa digantikan," tegasnya.
Dia juga meminta pemerintah daerah meningkatkan koordinasi bersama BPBD, TNI, Polri, Basarnas, relawan, serta unsur terkait lainnya. Penyisiran di kawasan terdampak dinilai perlu dilakukan untuk memastikan kondisi warga.
“Jangan anggap kondisi sudah aman hanya karena air mulai surut. Potensi banjir bandang atau longsor susulan harus diantisipasi. Masyarakat yang berada di titik rawan harus mendapatkan informasi yang jelas dan diarahkan ke tempat yang benar-benar aman," ucapnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang
Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022