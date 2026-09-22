Banjir Bandang Melanda Solok, Legislator Minta Keselamatan Warga Jadi Prioritas Penanganan

JawaPos.com - Banjir bandang atau galodo menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Senin (21/9) malam. Bencana tersebut membawa material lumpur, batu, kayu, hingga longsoran yang menerjang Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok.

Derasnya arus juga berdampak terhadap akses utama Solok–Padang. Jalur tersebut untuk sementara tidak dapat dilalui kendaraan sehingga pengguna jalan diarahkan melewati rute alternatif.

Selain kawasan perkantoran pemerintah, sejumlah fasilitas umum dan permukiman warga turut terdampak. Petugas gabungan masih melakukan penanganan serta pendataan untuk mengetahui dampak bencana secara lebih menyeluruh.

Anggota DPR RI Athari Gauthi Ardi menyampaikan keprihatinan atas bencana yang melanda Arosuka. Dia meminta seluruh unsur terkait bergerak cepat untuk menyelamatkan warga.

“Yang paling utama saat ini adalah keselamatan masyarakat. Jangan sampai kita terlambat bertindak ketika warga masih menghadapi ancaman. Evakuasi, pertolongan, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas bersama," kata Athari Gauthi Ardi kepada wartawan Selasa (22/9).

Athari mengingatkan agar penanganan bencana tidak semata-mata diarahkan pada pembersihan material banjir maupun perbaikan infrastruktur. Menurut dia, keselamatan warga di wilayah terdampak harus menjadi perhatian pertama dalam setiap langkah penanganan.

“Saya meminta seluruh unsur yang terlibat untuk benar-benar memastikan tidak ada warga yang tertinggal, terutama anak-anak, lansia, perempuan, dan masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Infrastruktur bisa kita bangun kembali, kantor bisa diperbaiki, jalan bisa dibersihkan. Tetapi keselamatan dan nyawa manusia tidak bisa digantikan," tegasnya.

Dia juga meminta pemerintah daerah meningkatkan koordinasi bersama BPBD, TNI, Polri, Basarnas, relawan, serta unsur terkait lainnya. Penyisiran di kawasan terdampak dinilai perlu dilakukan untuk memastikan kondisi warga.