Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Antara
Selasa, 22 September 2026 | 15.21 WIB

Forum Halal 20 Mendunia, BPJPH Tegaskan Visi Halal Indonesia untuk Masyarakat Dunia

The 5th Summit of Halal 20 (H20) 2026 momentum penting mewujudkan visi halal Indonesia yang memberikan manfaat bagi masyarakat dunia. (Istimewa) - Image

The 5th Summit of Halal 20 (H20) 2026 momentum penting mewujudkan visi halal Indonesia yang memberikan manfaat bagi masyarakat dunia. (Istimewa)

JawaPos.com - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menegaskan semakin luas partisipasi internasional dalam The 5th Summit of Halal 20 (H20) 2026.

Itu menjadi momentum penting untuk mewujudkan visi halal Indonesia yang memberikan manfaat bagi masyarakat dunia.

Dihadiri ratusan peserta dari 48 negara, Haikal Hasan menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh negara dan pemangku kepentingan yang telah mendukung penyelenggaraan H20 2026.

Menurut dia, keberhasilan forum tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh pihak. 

BPJPH menyebut pada hari pertama penyelenggaraan The 5th Summit of Halal 20 (H20) telah menghasilkan 39 kerja sama strategis, memperkuat ekosistem jaminan produk halal skala nasional dan internasional.

”Kerja sama yang dihasilkan pada H20 ini menunjukkan bahwa penguatan ekosistem halal membutuhkan kolaborasi lintas negara dan lintas sektor,” ujar Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal BPJPH Abd. Syakur dilansir dari Antara.

Kerja sama tersebut mencakup 15 Mutual Recognition Agreement (MRA), empat Memorandum of Understanding (MoU), 19 Perjanjian Kerja Sama (PKS), serta satu Nota Kesepahaman antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan mitra strategis.

Melalui kerja sama tersebut, BPJPH memperkuat jejaring pengakuan sertifikasi halal internasional, memperluas kemitraan strategis, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia halal sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem jaminan produk halal yang semakin kuat dan terintegrasi.

”Melalui MRA, MoU, dan kerja sama penguatan sumber daya manusia, BPJPH terus membangun jejaring yang dapat mendukung terwujudnya jaminan produk halal yang semakin kuat, kredibel, dan diakui secara global,” ujar Syakur.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Babe Haikal: Halal Bukan untuk Muslim Saja - Image
Ekonomi Syariah

Babe Haikal: Halal Bukan untuk Muslim Saja

Sabtu, 19 September 2026 | 06.16 WIB

Pemerintah Tegaskan Aturan Wajib Halal Dijalankan Per 18 Oktober Mendatang - Image
Ekonomi Syariah

Pemerintah Tegaskan Aturan Wajib Halal Dijalankan Per 18 Oktober Mendatang

Kamis, 17 September 2026 | 17.11 WIB

Wakil PM Malaysia Dijadwalkan Bertemu Wapres Gibran, Bahas Kerja Sama Bidang Halal - Image
Nasional

Wakil PM Malaysia Dijadwalkan Bertemu Wapres Gibran, Bahas Kerja Sama Bidang Halal

Rabu, 16 September 2026 | 13.39 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

6

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

7

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang

10

Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore