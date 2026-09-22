Forum Halal 20 Mendunia, BPJPH Tegaskan Visi Halal Indonesia untuk Masyarakat Dunia

JawaPos.com - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menegaskan semakin luas partisipasi internasional dalam The 5th Summit of Halal 20 (H20) 2026.

Itu menjadi momentum penting untuk mewujudkan visi halal Indonesia yang memberikan manfaat bagi masyarakat dunia.

Dihadiri ratusan peserta dari 48 negara, Haikal Hasan menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh negara dan pemangku kepentingan yang telah mendukung penyelenggaraan H20 2026.

Menurut dia, keberhasilan forum tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh pihak.

BPJPH menyebut pada hari pertama penyelenggaraan The 5th Summit of Halal 20 (H20) telah menghasilkan 39 kerja sama strategis, memperkuat ekosistem jaminan produk halal skala nasional dan internasional.

”Kerja sama yang dihasilkan pada H20 ini menunjukkan bahwa penguatan ekosistem halal membutuhkan kolaborasi lintas negara dan lintas sektor,” ujar Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal BPJPH Abd. Syakur dilansir dari Antara.

Kerja sama tersebut mencakup 15 Mutual Recognition Agreement (MRA), empat Memorandum of Understanding (MoU), 19 Perjanjian Kerja Sama (PKS), serta satu Nota Kesepahaman antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan mitra strategis.

Melalui kerja sama tersebut, BPJPH memperkuat jejaring pengakuan sertifikasi halal internasional, memperluas kemitraan strategis, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia halal sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem jaminan produk halal yang semakin kuat dan terintegrasi.