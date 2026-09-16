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Rabu, 16 September 2026 | 13.39 WIB

Wakil PM Malaysia Dijadwalkan Bertemu Wapres Gibran, Bahas Kerja Sama Bidang Halal

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bersama istrinya, Selvi Ananda, menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8). (Istimewa) - Image

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bersama istrinya, Selvi Ananda, menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8). (Istimewa)

JawaPos.com - Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi diagendakan melakukan lawatan kerja ke Indonesia pekan ini. Wakil PM Malaysia dijadwalkan akan bertemu Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (17/9).

Rencana pertemuan bilateral Indonesia-Malaysia itu diungkapkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Menurut Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Kedubes Malaysia di Jakarta Farzamie Sarkawi, lawatan Wakil PM Malaysia dan ramah tamah dengan Wapres Gibran menjadi awal serangkaian agenda Wakil PM Zahid di Indoneaia.

"Wakil PM dan Wapres Gibran akan membahas kerja sama dua arah, perkembangan semasa, dan juga membahas target capaian bersama untuk konsultasi bilateral tahunan mendatang,” kata Farzamie saat ditemui seusai perayaan Hari Malaysia di Jakarta pada Selasa (15/9) malam.

Selain menemui Wapres Gibran, Wakil PM Zahid akan memfokuskan kunjungannya ke Indonesia kali ini dalam rangka penguatan kerja sama halal. “Beliau akan menghadiri forum halal internasional di Cibubur, dan ini akan menjadi fokus kunjungan beliau kali ini,” tambahnya.

Ia menyampaikan kehadiran Zahid dalam forum tersebut merupakan tindak lanjut pihak Malaysia terhadap nota kesepahaman terkait kerja sama halal yang telah diteken Indonesia dan Malaysia sebelumnya. KUAI Malaysia juga menekankan perlunya agar Indonesia dan Malaysia meningkatkan koordinasi demi memastikan komitmen kerja sama halal yang telah disepakati benar-benar terwujud menjadi tindakan konkret.

Editor: Diar Candra
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