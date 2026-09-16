Wakil PM Malaysia Dijadwalkan Bertemu Wapres Gibran, Bahas Kerja Sama Bidang Halal

JawaPos.com - Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi diagendakan melakukan lawatan kerja ke Indonesia pekan ini. Wakil PM Malaysia dijadwalkan akan bertemu Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (17/9).

Rencana pertemuan bilateral Indonesia-Malaysia itu diungkapkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Menurut Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Kedubes Malaysia di Jakarta Farzamie Sarkawi, lawatan Wakil PM Malaysia dan ramah tamah dengan Wapres Gibran menjadi awal serangkaian agenda Wakil PM Zahid di Indoneaia.

"Wakil PM dan Wapres Gibran akan membahas kerja sama dua arah, perkembangan semasa, dan juga membahas target capaian bersama untuk konsultasi bilateral tahunan mendatang,” kata Farzamie saat ditemui seusai perayaan Hari Malaysia di Jakarta pada Selasa (15/9) malam.

Selain menemui Wapres Gibran, Wakil PM Zahid akan memfokuskan kunjungannya ke Indonesia kali ini dalam rangka penguatan kerja sama halal. “Beliau akan menghadiri forum halal internasional di Cibubur, dan ini akan menjadi fokus kunjungan beliau kali ini,” tambahnya.